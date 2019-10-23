【一路成年】女兒心酸爆遭生母棄養　蘇見信澄清：係本人辜負

台灣歌手蘇見信（信）攜女兒小丸子一起參加的內地真人騷節目《一路成年》正在播出，由第一集開始，小丸子就曾坦言爸爸很少陪她，甚至以「父女倆很不熟」來形容與信的關係。不過隨著時間的推移，兩人的感情也逐漸升溫，然而，在最新播出的預告中，小丸子的一番說話卻令人心痛。

預告片中，小丸子提及自己的身世，她表示嫲嫲經常給她說出生的故事，隨即更脫口而出：「我是一個意外。生母本來要把我送養，所以我奶奶知道這件事就很生氣，那她就說你們不養我養。」於是在小丸子出生18日後，嫲嫲就將她帶回家，一直撫養至今，兩人感情非常深厚。而片段曝光之後，也引發外界熱議。

聽嫲嫲講起往事，小丸子忍不住潸然淚下。（視頻截圖）

今日（23日），信在Facebook發文，澄清小丸子被棄養一事，他寫到：「因當年的環境無力撫養，才請家母代養，張小姐並無棄養的事，期間張小姐也曾多次探望，可能是年代久遠，家母回想有所誤差，才讓小孩誤會，在此鄭重向張小姐致歉，而且當時是本人辜負了張小姐。」

信在Facebook發表的全文。（Facebook截圖）

其後，小丸子的生母張鈺凰也罕有在微博發聲，指早上被記者追問「信道歉一事」，令她一頭霧水，了解事件之後，她發文稱事情已經過去多年，不想再提，並在文末表示：「小孩我有努力爭取探視，我沒有做錯事！」

張鈺凰貼上信在Facebook的發文，表示過去的事不想再提。（微博截圖）

很多網友見到後，都紛紛留言為信加油，也大讚小丸子懂事，「你有給丸子最大的愛讓她在愛的包圍里（裏）成長這就夠了」、「你和奶奶給了丸子很好的家庭，充滿愛充滿快樂，現在的人生是幸福的」、「加油，你很辛苦把你女兒照顧的（得）很好」等。

通過拍攝節目長時間的朝夕相對，信同小丸子的感情升溫不少。（微博@一路成年官微）