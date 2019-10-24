【開心速遞】下年開始播足7日　監製：演員會開工密啲

TVB最高收視的處境喜劇《愛回家之開心速遞》今天（23日）一眾演員扮鬼扮馬出席「萬聖節哈佬喂」活動，現場除了有Cosplay打扮，演員們更互相幫大家化萬聖節妝。

原來這個活動更有重頭環節宣布，就是由明年一月四日開始，星期一至日，每天晚上8時也會播出《愛回家之開心速遞》。演員們一早便得知這個消息，等了今天終於公布大家相當興奮，除了眾演員演出機會多了，更多是開心能夠和觀眾見面見足7天。

熊若水（呂慧儀飾）與龔燁（張景淳飾）很是恩愛。（陳順禎攝）

《香港01》記者就此向監製林建祥查詢，一星期播足七日會否有一定的隱憂存在，他回應道：「咁開廠期一定長咗、多咗，演員都會開密D；因為平時開五日廠，依家變咗開七日，外景亦都多咗，其他嘢就好視乎廠景嘅運作，先至互相配合。」

而在劇中飾演金成安的周嘉洛亦說：「我個人覺得榮幸，因為我印象中除咗《真情》之外，好似冇其他處境喜劇係一星期播七集，所以我覺得入到《開心速遞》係好幸運嘅事，增加咗出鏡嘅時間，每晚亦都可以同觀眾見面，自己好開心。」至於會否因此減少拍攝其他劇集或接其他工作的機會，周嘉洛就表示不會有太大影響：「因為本身我都係拍處境喜劇為主，好少會接到其他角色。」

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另外在劇中飾演龍家大小姐龍力蓮的林淑敏（Mandy）亦回覆道：「好開心一至七都可以見到觀眾。」