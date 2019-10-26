【山茶花開時】與姜河那拖手合照被網友鬧醜樣　孔曉振：對不起

由孔曉振、姜河那主演的KBS劇集《山茶花開時》正在熱播，孔曉振在劇中化身單親媽媽「東柏」，在鄉鎮獨自經營一間酒屋，而姜河那則飾演當地警察，迷戀於東柏。儘管今次孔曉振在劇中的造型樸素，但也不失時尚感，完美詮釋了淡雅的田園風格。

昨日（25日），孔曉振在IG上載了一張與姜河那在應援車前拖手的照片，寫著「多謝叡園」（金叡園）原本大家都很開心見到二人合照，不料卻有網友惡評：「帥氣的河那，醜陋的孝真。」而孔曉振見到後，大方回應對方「對不起」，不少粉絲都指責該網友，還安慰她不用說對不起，無論內在、外在她都很美。

有網友鬧孔孝振醜樣。（Instagram截圖）

其實孔孝真自出道以來，一直憑藉精湛的演技以及獨特的個性圈粉無數，身材高挑的她，對於穿衣搭配更是相當有一手，因此備受時尚圈各大品牌寵愛。而在演藝事業上，孔孝真出演的電影抑或電視作品，都令大眾對她印象深刻。雖然她五官不算是典型的美女，但卻散發著與眾不同的魅力，深受觀眾喜愛。

身材高挑瘦削的孔曉振可以駕馭多種時裝風格。（Instagram@rovvxhyo）

而最近雪莉的逝世，令韓國社會對網絡惡評問題引起高度重視，當地政府有望推出「雪莉法」，禁止惡言。這些人身攻擊的說話，對於言論者來講只是獲得一時快感，但對當事人而言，卻是一種傷害。換位思考一下，如果是自己被網絡暴力攻擊，又會是怎樣的感受呢？不喜歡可以選擇不理不看，何必要惡言相向呢？