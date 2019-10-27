馮允謙為新歌MV遠赴海森威取景　卻惹「師姐」黃淑蔓不滿？

馮允謙（Jay）今天（27日）舉行了他的新歌發布會《尋找白金漢》的分享會，現場為他填詞的陳詠謙、MV女主角郭爾君和公司「師姐」黃淑蔓也有親身到現場支持他。

這次Jay的新歌《尋找白金漢》到了俄羅斯的海森威取景，這地方大家可能只是聽過覺得很熟悉，但實際在是一個怎樣的地方並不知道。原來這個地方曾經另一位Jay（周杰倫）亦有為歌曲的MV去取景，「呢個地方唔係好多人認識，曾經周杰倫有首歌叫《藉口》就係去呢個地方拍。我係第二個Jay過去拍，呢個地方唔係好多人去旅行，但真係好靚。」

拍攝這首歌MV Jay笑言很辛苦，因為當時是夏天，但是他要穿著厚厚的衣服。（梁碧玲攝）

Jay自從轉了新公司後，短短一年不夠，機會相當多，早前出了歌曲《山旮旯》迴響也不錯。現在出新歌要到俄羅斯拍攝MV費用也不便宜，Jay直言很感激：「公司真係好錫我，我入行以嚟真係未試過出國拍MV。」

Jay坦言很久沒有做戲，這次拍攝Mv需要演戲，令他重拾演戲感覺。（梁碧玲攝）

不過公司對他的愛錫，卻引起「師姐」黃淑蔓的不滿，黃淑蔓說：「我緊係嬲啦，我喺公司咁多年，我都未試過離開香港去其他地方工作，你嚟第一年已經出咗四隻歌啦。不過公司都好錫我，因為我要讀書，所以好少時間出歌，不過我放假我就會抓緊時間派歌。」