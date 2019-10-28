林心如節目自爆演《還珠格格》險遭換角　紫薇原來一角另有其人？

台灣女星林心如加盟內地真人騷節目《親愛的客棧》第三季，在節目中被問到覺得這個行業競爭殘酷嗎？她回憶起當年在《還珠格格》出演紫薇一角，差點被瓊瑤換掉，她說因為紫薇這個角色有很多哭戲，但是她哭不出來，於是瓊瑤想要換人，「是我哭著求阿姨（瓊瑤）不要把我換掉。」

心如在節目《《親愛的客棧》》中憶起當年拍《還珠格格》時差點被換角。（視頻截圖）

「你覺得這個行業競爭殘酷嗎？」答案必然是肯定的，林心如成功爭取不被換角，但換個角度，變成另一個人失去演紫薇的機會，這個人就是范冰冰。紫薇一角原本是她演的，當年合約都簽好了，服裝和妝容都試好了，可是第二天開機導演卻臨時變卦，換掉角色，她從主角降格成配角。

當年16歲的范冰冰差點成為「紫薇」。（網上圖片）

當年只有16歲的范冰冰一度因為不滿被易角而想辭演，她向媽媽抱怨說：「媽我不想去了，他們給我換了一個小角色。」范媽媽勸她，「冰，你就應該從小角色開始。」最後范冰冰還是演了丫鬟金鎖一角，《還珠格格》紅遍大江南北，金鎖這個名字也深入民心，只是，大家只知金鎖，不識范冰冰。多年後她接受魯豫訪問，她說：「他們不知道你叫什麼（名字），但知道你是金鎖。」語畢尷尬以手遮臉，對於當年未能出演主角，似乎還是有點耿耿於懷。

當年未能成為紫薇，有網友認為林心如「搶」了范冰冰的主角，令她多奮鬥了至少10年時間，但是如果讓范冰冰早紅了10年，也許未必會有後來的「范爺」。雖然范冰冰如今仍未完全走出逃稅風波的陰霾，她亦遭她所主演的電視劇《贏天下》（原名：《巴清傳》）投資方易角，但她本來就身經百戰，相信這次也不會將她打倒吧。

《贏天下》（原名：《巴清傳》）男女主角相繼出事，高雲翔涉嫌性侵，范冰冰逃稅，投資方斥資6000萬易角。（《巴清傳》微博圖片）