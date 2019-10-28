姚明明亮相I.T西安中大國際開幕 手握折扇如畫中仙

姚明明出席I.T集團於西安舉辦的開業慶祝活動及派對。活動上姚明明以一身全黑裝扮亮相，筆挺的黑色復古毛呢西裝外套兩襟採用不對稱設計，一側及垮一側長及膝蓋，搭配胸前兩排金色簡約胸針，整體低調中不失設計感與亮點。

姚明明已成為內地潮人之一。

為配合此次I.T品牌的開店地址千年古都——西安，明明手持中國古典白色折扇來到現場，輕搖紙扇好似從古都水墨畫中漫步而出的畫中仙子，眉眼間又英氣逼人，像歐洲中世紀英勇的騎士。

姚明明，將時尚與古典，美麗與英氣完美消化，並融合於一身，正如此次開幕的「大I.T西北旗艦店」一樣，通過當下時尚的設計語言傳達著西安這座古都穿越古往今來的對比與變革。

姚明明具備韓星條件。

與姚明明同樣出席此次活動的還有青年演員袁姍姍、音樂人馬伯騫、胡春楊及眾多城中時裝博主悉數到場感受在全新I.T西安中大國際店內演繹的2019秋冬系列時裝秀。時裝秀以「I.T IS OBSESSION」為主題，解讀及重塑I.T獨特的時尚理念，解鎖由I.T買手網羅的全球當季時裝線索與秋冬新品靈感。秀後的慶祝派對更集聚各界潮流領軍人物，為不同世代、地域、文化、身份的嘉賓在此展現多元文化及致敬開業盛事。