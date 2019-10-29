【去X的世界末日】17歲少年成警察槍下亡魂　女友披婚紗原因是…

英國黑色幽默劇《去X的世界末日》（The End of the F***ing World）在2017年推出第一季就獲得了絕佳的觀眾口碑，這部青春劇改編自美國Charles Forsman同名的漫畫作品，故事圍繞在一個自認患有心理變態的青年男主角James開始講起，當他在學校邂逅了想要翹家的女主角Alyssa之後，原本想在家裡第一次嘗試殺人的James卻意外愛上了Alyssa，這一對小情侶就開啟了她們一起亡命天涯的冒險旅程。

《去X的世界末日》於爛番茄網站奪得96%新鮮度的好評。（網站截圖）

睽違了2年，現在《去X的世界末日》第二季終於就要正式回歸！已經看過第一季的觀眾肯定記得在Alyssa終於如願找到住在沙灘的爸爸之時，這位久違重逢的父親卻報警來抓James，現在《去X的世界末日》第二季曝光首支預告，就第一次播出了男主角James在海灘中槍的畫面！

《去X的世界末日》首季結局中，男主角James在海灘中槍倒斃。（《去X的世界末日》劇照）

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在《去X的世界末日》第二季首支預告中，首先可以聽見女主角Alyssa的自白：「我19歲了，我覺得我已經度過了這輩子人生最糟糕的日子了，但現在絕對更糟。」我們可以看見James在海灘上中槍後留下懸疑，而Alyssa似乎獨自開啟了新的生活。她不僅當上了餐廳女服務生，更神秘地穿上了婚紗，她要跟誰結婚了呢？

《去X的世界末日》第二季首張宣傳海報，女主角Alyssa穿上了婚紗。（《去X的世界末日》宣傳海報）

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同時在預告中新的女性角色Bonnie也登場，可以看見Bonnie少女時期就被母親嚴格管教，在Bonnie長大之後卻意外把目標放在了女主角Alyssa身上，Bonnie用了拼錯Alyssa名字的子彈來威脅她，並親自找上門似乎想要謀殺 Alyssa，不知道《去X的世界末日》第二季劇情到底會怎麼演呢？

預告中新的女性角色Bonnie也登場。（《去X的世界末日》劇照）

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