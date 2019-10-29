【牛下．解決師．劇透】黃心穎揭張振朗秘密　馮盈盈找到內鬼線索

無綫熱播中的兩套台慶劇《牛下女高音》和《解決師》主題各不相同，前者是以一班「中佬」的故事做主線，是一個主力sell溫情的勵志喜劇，而後者就以警匪Crossover校園為題材。上回的《牛下女高音》講到自從雪兒（黃心穎飾）捨物相救Nam（張振朗飾）後，他對雪兒流露隱藏已久的感情，雪兒偶爾的關懷都令他有所依戀。另一邊廂，靜怡（龔慈恩飾）終解開「外遇之謎」，頓時釋懷，想計劃連串和大爆（吳岱融飾）的約會，和對方重修舊好，不過大爆卻避開她。靜怡不滿大爆事事記掛一班舊同學，靜怡為了大爆甘願到劏房為眾人煮飯，不過黑仔（曾偉權飾）一句無心快語，引爆了夫妻間的炸彈！而雪兒想跟子儒（翟威廉飾）來個了斷……

上一集雪兒同靜怡攤牌，表明自己絕對不會做第三者：「我知我成日做錯嘢又做得唔好，但我點錯我都一定唔會搞人老公！」（電視截圖）

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最新一集將會講到雪兒知道Nam一直受子儒之託所以才照顧自己，憤怒之下在校長（鍾景輝飾）面前直言Nam不是她的丈夫，不過翌日校長卻完全忘記此番爭執。之後Nam到酒吧買醉，碰巧大爆他們在此為惹怒靜怡一事而煩惱，遂也猜測他和雪兒吵架，把爛醉的他帶回劏房，種下了另一個麻煩的開端。另一邊廂，黑仔遇到一位女住客，她每次出現都為黑仔帶來希望和好運，促使他對這位「幸運女神」朝思暮想。後來，樂極忘形的黑仔再次因無心之失，激怒本已原諒眾人的靜怡，大爆大難臨頭……

大爆他們在此為惹怒靜怡一事而煩惱。（劇照）

《解決師》上回講到蔣滔（羅樂林飾）決定退出進興，Jovy（唐詩詠飾）隱約感到太子（李天翔飾）與爸爸之間有芥蒂。蔣滔將龍頭之位傳予天爺（杜燕歌飾），要切斷太子與黑道所有聯繫。Jovy與O Sir（王浩信飾）帶學生到社區中心開幕禮表演手鐘，蔣滔難得能欣賞女兒表演，心感喜悅。頌如（陳敏之飾）得知太子已奪龍頭之位，蔣滔聞言大受刺激暈倒。蔣滔送院後，太子才知道父親患病，卻依然堅持己見，頌如怒斥太子。

太子知道父親患病，卻依然想坐上進興龍頭之位。（電視截圖）

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Jovy和美霞（苗可秀飾）陪伴蔣滔準備做手術，太子、蔣滔單獨傾談卻未能化解衝突。頌如獲蔣滔授權接任滔天集團代主席，太子帶另一份授權書欲奪權。高俊（丁子朗飾）四子在街頭遇黑幫仇殺，高Sir（李國麟飾）讚高俊處事機智，父子和好。O Sir推斷太子欲蔣滔不利，前往醫院保護，果然有殺手行動。另一方面，Ace（馮盈盈飾）找到警隊有內鬼的線索，Man Sir（張頴康飾）發現幗纓有所隱瞞，欲試探她。O Sir與Jovy帶蔣滔逃離暗殺，Jovy認定O Sir就是當日救她脫離險境的神秘人。