【牛下．解決師．劇透】黃心穎暗戀張振朗　唐詩詠發現王浩信秘密

TVB劇集《牛下女高音》和《解決師》劇情愈來愈緊湊。《牛》是一套輕鬆喜劇，講一班「中佬」追夢的故事。上集講到大爆（吳岱融飾）被趕離家，不過他就感自由，與眾人放縱吃喝玩樂笑話當年，可惜最終樂極生悲受傷，靜怡（龔慈恩飾）將抑壓的不滿爆發，令二人關係再次出現矛盾。另一邊廂，Nam（張振朗飾）勉強與交友程式中物色到的對象Alexa（劉溫馨飾）約會，但Nam卻不知所措。黑仔（曾偉權飾）突然收到「幸運女神」要搬屋的消息，把他從天堂轟回地獄。

大爆受傷，引致靜怡把抑壓的不滿爆發。（電視截圖）

點擊下圖重溫：

以下內容有劇透，逃生門在此：

【牛下女高音】黃心穎激動澄清不做第三者：我一定唔會搞人老公！

【牛下女高音】意大利文主題曲暗藏血腥故 女主角慘被挖眼捅喉嚨

最新一集講到原來「幸運女神」張小姐（車婉婉飾）只是搬到同座另一單位，黑仔頓時心情轉佳。大爆打動了靜怡，但她依舊想知道大爆最想過的生活，大爆啞口無言。一班「中佬」厭倦「放縱」生活，希望大爆早日回家，大爆誓要跟靜怡和好。黑仔原來有「少男心事」，但好友們都摸不着頭腦，而他未敢坦言為情所困，又不知如何拉近和女神的距離。另一方面，Nam明知自己跟雪（黃心穎飾）不會有結果，亦不願找Alexa當水泡。但原來雪兒對Nam的感覺也……

黑仔有「少男心事」。（劇照）

上一集《解決師》講到暗殺蔣滔（羅樂林飾）事件告一段落，Jovy（唐詩詠飾）追問O Sir（王浩信飾）真正身份不得要領。太子（李天翔飾）知道是手下小鳳（黃嘉樂飾）策劃事件後非常憤怒。頌如（陳敏之飾）向Jovy母女透露關於太子野心真相，並申請臨時禁制令，禁止太子調走公司資金。蔣滔醒來後，決定與太子斷絕父子關係，並明言太子不能再染指滔天集團。Man Sir（張頴康飾）致力打擊剛上任龍頭的太子，與小鳳起衝突。進興嘍囉傻達（張彥博飾）跟蹤Ace（馮盈盈飾），Ace看似身陷危機。

頌如申請臨時禁制令，禁止太子調走公司資金。（電視截圖）

點擊下圖重溫：

+ 5 + 4 + 3

以下內容有劇透，逃生門在此：

【解決師】黃嘉樂入行十八年堅持留TVB發展 背後原因原來好感人

【解決師】太醫仔林子超化身「ABC」 扮中文差搞到好尷尬？

最新一回講到Man Sir成功制伏傻達後送Ace回家，Ace隨即接到恐嚇信。Man Sir與Ace監視小鳳，遭對方設局……Man Sir準備升職面試，卻因網上流傳他毆打傻達，需停職接受內部調查。蔣滔終出院回家，而他表面上已放棄太子，實質暗中搜集其犯罪證據。O Sir帶Jovy減壓，及後看着她在街頭表演，不禁心動。Jovy從大學年冊中察覺O Sir身份有異，又意外發現他與Chloe（張曦雯飾）是情侶……