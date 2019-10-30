黃淑儀簽邵氏又為《開電視》拍節目　破天荒或成電視界首例？

香港開電視今天（30日）舉行2020年的節目巡禮，在開業不久的五星級酒店舉行，非常「揼本」。而今天出席的明星嘉賓非常多，包括：梁思浩、陳啟泰、楊思琦、鄭希怡、鄭融、陳倩揚、倪晨曦、沈卓盈、黃心美、蔡瀚億、張紋嘉、蓋世寶、黃宇詩、梁諾妍、梁凱寧、馬俊怡、張沛樂等。

開電視邀請了不少藝人到場。（梁碧玲攝）

香港開電視強調是為香港人而設的電視台，市場推廣及企業傳訊總經理Rebecca說：「今日好開心，藉住呢個機會希望畀大家知道我哋2020年節目鋪排。」

其中一個節目由黃淑儀主持，不過她今天有事未能出席。早前淑儀姐已與「邵氏」簽約，理應不能在開電視擔任主持，節目及廣告製作總監盧冰心非常感激淑儀姐，「淑儀姐真係好好，因為我係早幾個月同佢傾呢個合作。咁大家都知道佢簽咗另一間公司，但佢真係好好，佢話『我應承咗你哋先，咁要喺到做呢個節目，佢哋答應我先會簽』，我覺得呢個淑儀姐嘅牙力，所以佢嘅節目會成為我哋公司王牌節目。」

開電視表示希望電視圈中百花齊放，不想跟其他電視台競爭。（梁碧玲攝）

問到這次在節目上的投資金額，盧冰心表示不便透露，但是她笑言：「老闆好撐我哋，同事大家一齊努力，做好平台。希望可以同更多演員合作，因為我哋係開放平台，所以都好歡迎其他台演員，我哋都好鍾意友台演員，等緊佢哋得閒。」