程瑤孖羅霖率「仁美清叙」練歌　為重組十周年晚宴做足準備

慈善團體「仁美清叙」將於下月2號舉行重組十周年慈善晚宴，屆時主席程瑤將聯同榮譽主席羅霖，率領一班「仁美」成員於台上獻唱歌曲《世上只有》。昨日（29/10）程瑤、羅霖、王瑋以及梁雪瑤到觀塘錄音室為歌曲練習。提到今次會上台表演，程瑤表示與羅霖和王瑋同屆參選1991年亞姐時，三人已經有一齊唱歌，令她勾起不少回憶︰「我們三個都是同屆參選亞姐，選亞姐時試過一齊唱歌錄音，當年的少女今天已變成多個孩子的媽咪，另有一番感受。」羅霖則說︰「轉眼已有廿幾年，好開心大家的友誼可以去到咁多年，真係唔容易好難得。」

程瑤和羅霖將會在台上與一班「仁美清叙」成員獻唱《世上只有》。

提到揀選獻唱《世上只有》，程瑤表示與「仁美」表達的愛非常相似，希望將這份愛回饋社會。已為人母的程瑤與羅霖均表示聽到歌詞非常感動，羅霖表示︰「以前在收音機聽過這首歌，到要練歌時聽到歌詞，真係好感動流淚，因為好感受到我母親對我的照顧，甚至是身為三個仔女母親嘅嗰份愛。」程瑤則笑說︰「我身為母親，每次聽到都好感動，都會眼濕濕，眼淚自然會流，不過今次為了練呢首歌，終於衝破咗冇再喊。」

此外，當晚程瑤還請了好友吳國敬於晚宴中上台唱歌夾Band，今次隊Band好特別，結他手請來Mr樂隊的Ronny，而鼓手竟然是程瑤的17歲兒子朱震軒，程瑤表示︰「我和阿敬份屬好友，所以大仔由細聽阿敬唱《玩火》聽到大，今次估不到為慈善可以一齊夾Band，綵排當日個仔見到咁多前輩都完全不怯場，相信表演當晚一定更精彩。」