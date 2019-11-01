【牛下．解決師．劇透】蔣志光疑墮騙局　唐詩詠將遇不測？

無綫兩套台慶劇《牛下女高音》和《解決師》同步播放中。《牛》以一班「中佬」追夢為題材，大sell溫情，上回講到黑仔（曾偉權飾）知道自己的「幸運女神」不是搬走，而只是搬到同座的另一單位時心情大好。另一方面，大爆（吳岱融飾）打動了靜怡（龔慈恩飾），但靜怡要他講出他最想要的生活，大爆當場啞口無言。眾男已厭倦放縱生活，希望大爆早日回家，大爆誓要跟靜怡冰釋前嫌。而Nam（張振朗飾）明知自己跟雪兒（黃心穎飾）不會有結果，亦不願找Alexa（劉溫馨飾）當水泡。

靜怡向大爆「攤牌」。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一回講到雪兒懷疑Nam秘密拍拖，於是尾隨偷看，當她看到Nam與Alexa在一起，心裏不是味兒，又因一時逞英雄，落得一身狼狽，更加自慚形穢。雪兒難以理解自己的情感，唯有避免和Nam有太多接觸。黃河（蔣志光飾）重遇故友，對方邀他出席慈善晚會，還讓他和朋友上台表演。於是他一邊隱瞞自己捐錢買檯出席晚會，一邊慫恿大家演出，然而眾人均覺得似是騙局，興致缺缺。黃河一番遊說後，大家都答應，陸同（歐瑞偉飾）卻無意中發現黃河有被騙錢的嫌疑……

雪兒看到Nam與Alexa在一起，心裏不是味兒。（劇照）

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上一回《解》講到Man Sir（張頴康飾）制伏傻達（張彥博飾）後送Ace（馮盈盈飾）回家，Ace隨即接到恐嚇信。Man Sir與Ace監視小鳳（黃嘉樂飾），遭對方設局……Man Sir準備升職面試，卻因網上流傳他毆打傻達，需停職接受內部調查。蔣滔（羅樂林飾）表面已放棄太子（李天翔飾），實質暗中搜集其犯罪證據。另一邊廂，O Sir（王浩信飾）看着Jovy（唐詩詠飾）在街頭表演，不禁心動。Jovy從大學年冊中察覺O Sir身份有異，又意外發現他與Chloe（張曦雯飾）是情侶。

Jovy發現了O Sir跟Chloe的相。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集講到Jovy知道了O Sir跟Chloe的關係，亦知道他忘不了Chloe，感覺與他難以開始。Man Sir停職期間，仍追查警隊內鬼，並查到離職警員黃立群處，遭他痛罵，心生疑惑。太子助澳洲黑幫洪和龍頭喬奕鋒（彭皓鋒飾）進軍香港，蔣滔即成立新進興擾亂太子，成功令奕鋒對太子稍失信心。Linda（胡琳飾）建議O Sir離港，以免暴露身份，O Sir始知她與John（詹秉熙飾）仍有聯絡。O Sir得悉太子可能對付蔣滔，Jovy有機會成為目標……