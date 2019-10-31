【全民造星II】臨時公布MIRROR實力排名　姜濤認殘忍：唔知為乜！

ViuTV年度重磅選秀節目《全民造星II》周四（31日）舉行新一輪錄影，最後30強參賽者（包括9名MIRROR成員）將會決一高下，大刀闊斧篩走20人，選出最終10強。在本周播出的節目內容，MIRROR成員再度挑戰比賽，與本季的48強參賽者合流，成為全新的60強；江湖傳聞有言這是重組MIRROR的前奏，問到會否擔心被淘汰，上屆冠軍姜濤反而比較擔心自己的組員被淘汰：「自己Foul唔Foul真係冇乜所謂，始終都覺得今季嘅主角係佢哋，我只係Push佢哋嘅角色。」Edan反而擔心表演做得不夠好：「MIRROR出道一年有一定嘅壓力，希望被Foul啲觀眾都會戥我哋唔抵。」

MIRROR重回《全民造星》舞台的決定引來不少粉絲不滿，Edan（中）表示理解粉絲的心情，他坦承開始的時候也有一定的壓力，但他認為MIRROR每個感員在這個過程中都有進步。（陳順禎攝）

監製花姐（黃慧君）大爆姜濤在參賽過程中有想過敲鐘退賽，姜濤笑言：「之前覺得壓力好大，但過程中慢慢同隊友相處融洽，所以再冇想退出嘅感覺，要輸就喺比賽入面輸，都冇乜所謂。」姜濤又提到現階段自己需要提升的部份是與隊友的溝通：「老實講，始終上年自己唔係好擅長同陌生嘅人打交道，今季呢方面就要有進步。」

當花姐在節目問到有誰沒有信心可以留在MIRROR時，Stanley（右）是唯一舉手的成員，但他說在重新參與比賽期間漸漸找回信心，也找到了自己的定位。（陳順禎攝）

Edan認MIRROR突入參賽不公平

Edan坦承MIRROR出道後再回來比賽確實不公平：「始終我哋有訓練過，亦稱得上係上年嘅精英，但我哋發覺返嚟嘅作用係令佢哋發揮更多才能，令佢哋嘅光芒被更多人見到。邱士縉（Stanley）認為MIRROR本季同時擔當給予建議的角色、分享自己的經歷；而他們均認為與今季的參賽者相處得不錯，姜濤說：「相處得好開心，其實大家誇張咗，我嗰組A2好和平，冇大家想像嘅好唔融洽。」Edan又認為MIRROR與參賽者沒有高低之分：「冇話要聽邊個話，大家都係平等嘅。」

+ 14 + 13 + 12

在周三晚（30/10）播出的第22集裏，48強參賽者為MIRROR成員投票排出實力排名，三位成員均覺得這個排名很是殘酷，姜濤說：「本身準備Solo表演已經好大壓力，賽前仲有一個排名就更加有種突如其來嘅額外壓力，係唔知為乜！」Edan說：「點都有種尷尬，我哋12個係一團，排名一定會令人難受。」Stanley則表示理解：「我哋又明白製作組係為節目好睇。」