鄭元暢新樣符合國情？盤點11套11月陸劇　小綜靚樣有望幫劇集突圍

十一月預告開播新劇，久違的「古裝劇」終於回來了！更興奮的是，開播名單中還有觀眾千呼萬喚的《慶餘年》、《劍王朝》、《鶴唳華亭》等古裝大戲，其中包含實力派劉奕君、陳道明、李小冉、吳剛、王勁松、劉德凱的演技加持，還有人氣演員李現、李一桐、羅晉、許凱、肖戰、李易峰回歸，老戲骨與小鮮肉「演技、顏值」的雙收搭配，又是一個粉絲豐收的節奏！

《誰的青春不叛逆》

開播平台：芒果TV

開播時間：2019.11.3

主演卡士：于朦朧、毛曉彤、梁大維、尹淇、趙心怡、李梓豪、曲昱瞳

《誰的青春不叛逆》是一部青春勵志劇；劇情敘述從小分開生活的兄弟鹿因（梁大維飾）與鹿相（于朦朧飾），想體驗對方的生活而交換身份，哥哥鹿因一個是公司高管，弟弟鹿相一個是體育系大學留級生，但是哥哥因為一個意外而失憶，弟弟只好想盡辦法苦撐，幸好得到人事部的唐詩（毛曉彤飾）的幫助，慢慢克服困難，最後兩人都學習到與以前不同的東西，改變生活態度，收穫了美好的人生。

《誰的青春不叛逆》是一部青春勵志劇。（《誰的青春不叛逆》劇照）

《我在北京等你》

開播平台：優酷視頻、騰訊視頻

開播時間：暫定2019.11.6

主演卡士：李易峰、江疏影、蔣夢婕、胡宇威、何杜娟、李晨浩

《我在北京等你》是一部都市勵志劇；劇情敘述一個從小就立志幫窮人打官司的律師徐天（李易峰飾）和熱情的服裝設計系學生盛夏（江疏影飾）相遇，在追逐夢想的道路上互相扶持，雖遇到很多現實的困境，仍然不忘初心、勇往直前，最終收了愛情與事業。

《我在北京等你》海報

+ 3 + 2

《鱷魚與牙籤鳥》

開播平台：湖南衛視

開播時間：暫定2019.11.7

主演卡士：張天愛、陳柏霖、吳昊宸、黃一琳

《鱷魚與牙籤鳥》是一部都市勵志劇；劇情敘述一個熱愛中國傳統文化的小鎮姑娘李南恩（張天愛飾），大學畢業後到了法國波爾多大學修建築學，並意外進入了「高級動物研究社」，參與開發一套名叫「空中花園」的生態建築系統，領導研究的是社團的靈魂人物周爾文（陳柏霖飾），一個不折不扣的高冷學霸，瘋狂研究生態環保和建築的融合。個性不同的兩人猶如冷血鱷魚和惱人鳥，經過磨合發現各自的理論共通融後，對「空中花園」的研究計畫產生助益，進而顛覆了全球建築行業。

《鱷魚與牙籤鳥》由陳柏霖主演。（《鱷魚與牙籤鳥》海報）

《看見味道的你》

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：2019.11.7

主演卡士：龔俊、宋伊人、代超、張婉清、趙天宇、楊澤、金禹伯

是一部都市奇幻愛情劇；劇情講述一個傲驕天才酒評家陸微尋（龔俊飾）在和失味少女何不醉（宋伊人飾）意外發生親吻後味覺互換，陸微尋喪失的敏銳的味覺十分挫折，何不醉幫助她走出困境，攜手尋味覓愛的浪漫愛情故事。

《看見味道的你》海報竟然有點「尋夢園」系列小說的感覺。（《看見味道的你》海報）

《急速救援》

開播平台：芒果TV

開播時間：暫定2019.11.25

主演卡士：張赫、王佳宇、魏哲鳴、劉忻、李亞天、王潤澤、侯佩杉、蘇鑫、蔣未

《急速救援》是一部醫療救援勵志劇；劇情講述三個擁有不同成長背景的醫護人員醫生司喬（張赫飾）、醫生于飛（魏哲鳴飾）、護士莫沫（王佳宇飾）臨危快速反應、深入現場遇到的救援問題、面對生離死別的情感衝擊，仍然突破一切險阻搶救生命的感人故事。

《極速救援》被視為內地版《Code Blue》。（《極速救援》劇照）

+ 2

《劍王朝》

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：預計11月

主演卡士：李現、李一桐、劉奕君、姚笛、何潤東

《劍王朝》改編自人氣網路作家無罪同名小說；劇情敘述一個以劍為尊的時代，有武力者得天下，七年一次的鹿山會盟，讓秦國重回巔峰，鄰國岌岌可危。身患頑疾的秦國少年丁寧 （李現飾） ，欲顛覆五國，在岷山奪魁、一日通玄，讓丁寧成為江湖最炙手可熱的存在，也讓元武大帝和皇后鄭繡忌憚…

李一桐於《劍王朝》中扮演陸文昔。（《劍王朝》劇照）

+ 3 + 2

《慶餘年》

開播平台：騰訊視頻

開播時間：預計11月

主演卡士：張若昀、李沁、陳道明、辛芷蕾、宋軼、李小冉、吳剛、李純、肖戰、佟夢實、王陽

《慶餘年》改編自人氣作家貓膩同名小說；劇情敘述出生顯貴的公子范閑（張若昀飾）在武功學有所成之後，前赴京都探索外面的世界，結交了朋友、見識了繁華，但也陷入一場陰謀之中，打破平靜的生活，爾後周旋於爭儲風波的生死之間，並因為好友滕子京（王陽飾）的死，讓范閑更加理解母親要改變世界的想法，在充滿正義的小伙伴們的幫助下，不斷克服各種困難，飽嚐人間冷暖，但依然不忘赤子之心，堅定著自己的理想。

《慶餘年》是改編自人氣作家貓膩同名小說的劇集。（《慶餘年》劇照）

+ 7 + 6 + 5

《鶴唳華亭》

開播平台：優酷視頻

開播時間：預計11月

主演卡士：羅晉、李一桐、王勁松、劉德凱、辛鵬、金翰、鄭業成

《鶴唳華亭》改編自雪滿梁園同名小說；劇情敘述被立為南齊太子的蕭定權（羅晉飾），武有一代名將的母舅顧思林（劉德凱飾），文有清流領袖的太傅盧世瑜（王勁松飾）支持，因此被自己的父皇忌憚，在朝中不僅舉步維艱，還因為爭儲被親兄弟誣陷殺害文官陸英，促使其女陸文昔（李一桐飾）化名顧阿寶入東宮伺機報仇，但卻在相處中化解誤會、互相愛慕，更助定權險勝；蕭定權最後為天下孤身犯險，收復顧家兵權交於皇帝，自己背負千秋罵名而死。多年之後，皇帝看著定權與阿寶留下的孩子承歡膝下，老淚縱橫、悔恨當初….

《鶴唳華亭》預計11月開播。（《鶴唳華亭》海報）

《從前有座靈劍山》

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：預計11月

主演卡士：許凱、張榕容、高雨兒、郭曉婷、朱元冰、鄭雅文

《從前有座靈劍山》改編自網路作家國王陛下同名小說；劇情敘述因彗星隕落打開時空黑洞，穿越自現代世界的王陸（許凱飾），具有千年未有的空靈根，一腳踏入靈劍派山門，拜九州第一金丹王舞（張榕容飾）為師，走上了一條成為絕世高手的修練之路，成為傳說中的末法大劫而降臨的奇才。

《從前有座靈劍山》改編自網路作家國王陛下同名小說。（《從前有座靈劍山》劇照）

+ 8 + 7 + 6

《淑女飄飄拳》

開播平台：優酷視頻

開播時間：預計11月

主演卡士：畢雯珺、孫千、丁澤仁、賈徵宇、佐藤寬太、漆培鑫

《淑女飄飄拳》是一部古風青春偶像劇；劇情敘述尚香淑女風飄飄（孫千飾）意外救下太極奇才衛楚（畢雯珺飾），展開女漢子與毒舌男的羈絆，甜虐交加的過程，一場青春鮮甜的純愛故事就此展開。

《淑女飄飄拳》敘述尚香淑女風飄飄（孫千飾）意外救下太極奇才衛楚（畢雯珺飾）展開女漢子與毒舌男的羈絆。（《淑女飄飄拳》劇照）

《喬安你好》

開播平台：深圳衛視

開播時間：預計11月

主演卡士：鄭元暢、穎兒、何杜鵑、蔣龍、張家瑋、王紫潼

《喬安你好》改編自小說《女王喬安》，是一部都市職場勵志劇；劇情講述了本來在知名影視穩定打拼的喬安（穎兒飾），突然遭到解雇，眾人本以為她會一蹶不振，沒想到她成立了自己的影視公司，並與閨蜜倪好（何杜鵑飾）聯手打造超級劇集《心碎俱樂部》，最後連一直與喬安競爭的前男友陸遠揚（鄭元暢飾）也加入她的公司，兩人一同打拼，愛情與事業雙收。

鄭元暢轉戰內地後連外型亦變得符合國情。（《喬安你好》劇照）

喜歡古裝劇的粉絲們要趕緊筆記，抓準每部開播時間不要錯過！十一月古裝劇解凍後，相信十二月也會繼續延燒，更多觀眾期待的戲劇也會陸續上映！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》鱷魚與牙籤鳥｜陳柏霖、張天愛主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】