IG宣布加盟邵氏繼續歌影視發展　沈震軒：謝謝我的伯樂Paco！

沈震軒外形演技都有力於娛樂圈再上一層樓（IG：@sammysumchunhin）

沈震軒（Sammy）外形演技歌喉都相當有潛力，曾經係TVB由受力捧嘅新一代小生，《使徒行者》中連浩勤一角更令佢人氣急升，加上電影方面亦一套接一套，前途看似一片光明。但15年拍完《性在有情》後就未有再接劇，有傳因為不續約而被TVB雪藏。17年佢轉投太陽娛樂，專注拍網劇內地劇及登台，眨下眼兩年過去，原來佢又靜悄悄轉會。

沈震軒喺《使徒行者》中連浩勤一角令人印象深刻（IG：@sammysumchunhin）

沈震軒參與音樂劇《搭錯車》（IG：@sammysumchunhin）

Sammy呢兩年雖然工作依舊不斷，但始終香港觀眾少咗見到佢嘅作品，人氣大不如前。11月2日佢喺IG透露原來已經約滿並簽約邵氏：「大家好！我已正式加盟邵氏兄弟國際影業有限公司。在未來的日子繼續發展我的歌影視事業。謝謝前公司太陽娛樂Alex唐才智與我的伯樂Paco的欣賞與栽培。我會繼續用謙卑的心在我的演藝事業上努力。」

沈震軒於IG宣佈新動向（IG：@sammysumchunhin）