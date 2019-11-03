《娛樂風雲》女主角消失　胡希文認已離開ViuTV：我想做番舞台劇

7月中首播的ViuTV自製劇《娛樂風雲》，至今已播放至第80集，並預計於今個月底如期播出第100集大結局，部份餘下集數現時仍在拍攝中，飾演杜魯福的何啟華（Dee@ERROR）周日（3/11）於個人Instagram發布限時動態，指自己即將強勢回歸：「Miss me? Fook is back!」不過跟他一起在序章《做演藝嘅！》擔任主角、飾演梁蔚芝（芝芝）的新晉演員胡希文（Yoyo）卻失蹤多時，10月10日播出的第64集「輪椅上的人（下）」是Yoyo最後一次在《娛樂風雲》亮相，自此之後，她便從此在劇中消失，而芝芝一角跟邱士縉（Stanley@MIRROR）飾演的副導陳森美之間的曖昧關係，劇本亦再沒有任何跟進和交代。

原來Yoyo已悄悄離開劇組，她接受訪問時承認：「我都冇拍兩個月喇，拍咗嘅嘢都播晒！」而離開的主因，是她跟ViuTV簽下的藝員合約已於10月31日結束。Yoyo解釋自己在演藝學院畢業後便加入ViuTV，經歷兩年時間洗禮，拍過劇集亦做過節目主持，讓她更清楚了解自己想往哪個方向發展，「好多謝公司畀我見識咗好多嘢，但同時亦我更知自己想做啲咩。」所以她決心改變現有工作模式，暫別電視圈，回歸劇場界，「會做番老本行，專做舞台，做下小朋友嘢（劇場），做下劇場。」Yoyo指ViuTV與前經理人曾有挽留，強調彼此關係仍然良好，亦不排除將來會再合作，至於會否在《娛樂風雲》大結局出現，她說暫時未清楚，有待劇組安排。

今年7月底，ViuTV在尖沙嘴舉辦《娛樂風雲》記者會，當時胡希文仍然與男主角何啟華（Dee@ERROR）現身宣傳並受訪。（資料圖片）

從這張《娛樂風雲》官方海報可見，飾演梁蔚芝的胡希文跟飾演杜魯福的何啟華（Dee@ERROR）、飾演林韻麗的廖碧兒和飾演大楊生的袁富華，一同坐在中間位置，沒料到劇集還未結局，胡希文經已離開ViuTV，到底她會否在結局一集出現？她說暫時不清楚。（《娛樂風雲》劇照）

胡希文最後一次在《娛樂風雲》出現的那一集，跟飾演大天下電影集團電影總監Bruno的陳國邦有對手戲。（《娛樂風雲》截圖）

10月10日播出的第64集《娛樂風雲 ── 輪椅上的人（下）》，劇情圍繞胡希文飾演的梁蔚芝，與Stanley@MIRROR（邱士縉）飾演的導演陳森美之間的情感關係，自此之後，身為女主角的Yoyo便再沒有在此劇出現。（《娛樂風雲》截圖）

今年才25歲的胡希文，2017年畢業於香港演藝學院戲劇學院表演系，同年加入ViuTV，成為電視藝員，2018年憑節目《返歸啦俄仔》以及劇集《做演藝嘅！》有突出表現而漸漸為網民認識。（ViuTV提供）