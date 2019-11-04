【全民造星II】MIRROR再參賽有人入10強？　花姐一招搞掂免尷尬

ViuTV年度重磅選秀節目《全民造星II》周四（31／10）舉行新一輪錄影，最後30強參賽者（包括9名MIRROR成員）將會決一高下，大刀闊斧篩走20人，選出最終10強。MIRROR成員在比賽中的走向一直是大眾關注的重點，監製花姐（黃慧君）接受訪問時就談到：「MIRROR成員都可以進入十強。」咦？那不是有機會重演去年的《造星》決賽？她率先披露解決方案，免去舊人再爭冠軍的尷尬情況：「有個類似名為專業大獎的獎項，MIRROR成員拎到專業大獎就會抽返出嚟，並由《全民造星II》的30強參賽者經復活賽補上MIRROR嘅位置。」

對於MIRROR重投比賽，花姐就說是出於私心，既利用公司資源再訓練MIRROR令他們進步，也令參賽者可以從MIRROR身上學習。（資料圖片）

在MIRROR加入《全民造星II》後重組的傳言不斷，花姐斬釘截鐵地承諾《全民造星II》的賽果並不會影響MIRROR的發展：「MIRROR就係MIRROR，當然MIRROR參賽有啲成員好早（在比賽）Foul咗、有啲成員留到最後，但都唔會影響MIRROR！」雖然在節目中有談過重組，花姐就這樣解話：「就似係媽媽對個仔講晦氣說話。啲粉絲太過緊張，佢哋好錫MIRROR，但我相信冇一個人比我更錫佢哋。我同MIRROR有個承諾係今次只係個經歷，我希望佢哋喺當中有所成長。」

近來爭議很大的MIRROR實力排行榜，花姐就說原意是為了打破大眾對MIRROR成員的概定印象，例如Jeremy及Stanley一年間的進步，而Ian亦需投放更多時間在舞藝上。（資料圖片）

+ 8 + 7 + 6

花姐表示了解很多粉絲會爭議MIRROR不可以加減人數，皆因大家有個概念認為MIRROR是一個組合：「但對我或者ViuTV嚟講MIRROR唔係一個組合，我好希望《全民造星》或者MIRROR係一個歷史嘅Icon，30年後都仲有MIRROR，但唔代表姜濤30年後都仲係MIRROR成員。」她又以一道門比喻MIRROR，參賽者經《全民造星》進入MIRROR，在MIRROR繼續學習後就可以去接觸其他演藝工作：「所以裡面會不停加人、換人，但唔代表加人就放棄咗啲人。」

花姐今季心水參賽者人選：

+ 6 + 5 + 4

去年《全民造星》的最後十強選手除了有合約在身的應智越（細貓）和龍志權，其餘均簽約ViuTV成為MIRROR及ERROR的成員；至於《全民造星II》十強參賽者在比賽後的去向，花姐就說還未有什麼想法：「今年同上年有啲唔同，上年好容易睇到佢哋之間有共通點，今年個個實力都好好，但各自擁有嘅才華好唔同，冇上年咁多Common嘅地方。」花姐表示還在考慮中：「如果有啲參賽者好有潛質，可能佢哋嘅用法就未必係男團，所以仲要睇佢哋嘅決賽表現。」

花姐今年還有一個考慮：「好多都唔係偶像派，所以令到我好猶豫，我都未睇定遇到有潛質嘅人應該點用，或者係推薦畀其他公司。」（資料圖片）

對於會否將《全民造星II》參賽者加入MIRROR，花姐就說：「我都未敢肯定，希望可以盡早決定話畀大家聽，但（MIRROR）呢道門唔係咁容易入，有好多條件：第一係有冇潛質成長，大熱門但冇進步空間嘅話就未必會放；第二係才華；第三係人緣或者性格，若果入到去會影響團體合作性，有潛力都冇用。」花姐又自稱是外貌協會成員：「可能有啲人會話睇外表咁膚淺，但觀眾緣係好重要，如果樣貌完全冇觀眾緣，幾有才華都冇用；最緊要最緊要都係性格，性格係影響命運。」