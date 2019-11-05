【大叔的愛in the sky】首集男男激吻話題十足　即奪全球搜尋第三

日本BL神劇《大叔的愛》（おっさんずラブ）去年播出後話題度十足，成為2018年最紅劇集之餘，更捧紅田中圭、林遣都及吉田鋼太郎等主演人氣急升。《大叔的愛》的劇組於今年8月乘勢推出電影版《大叔的愛：LOVE or DEAD》大獲好評後，萬眾期待的第二季《大叔的愛-in the sky-》上週六終於正式首播，第一集就上演激情的男男強吻戲碼，不但在播出中段登上日本Twitter熱搜冠軍，首播後更奪得全球搜尋第三位，可見全球粉絲對《大叔的愛》的熱愛。

第二季《大叔的愛-in the sky-》上週六終於正式首播，更奪得全球搜尋第三位，可見全球粉絲對《大叔的愛》的熱愛。（黃Viu）

第一季中飾演牧凌太的林遣都雖然決定辭演《大叔的愛-in the sky-》，但新加入的情敵成瀨龍（千葉雄大飾）在第一集就已經成功「宣示主權」！第一集的劇情講到，加入了「天空樂桃航空」成為新任空少的春田創一（田中圭飾）意外撞見副機長成瀨龍和一名女性疑似鬧分手之際，春田突然被成瀨拉住當擋箭牌，並在該名女性面前被成瀨突然強吻！正當春田一頭霧水，又再見到該名少女帶着男友找成瀨談判，原來是因為其男友戀上成瀨，但成瀨不想介入麻煩便謊稱春田是新男友，令春田無辜地介入了這段三角關係，不但被潑咖啡，最後更連捱摑兩巴掌。

春田（左）被成瀨（右）突然強吻！（黃Viu）

被春田視為好兄弟的飛機維修員四宮要（戶次重幸飾）趕到後與成瀨發生碰撞，手上的春田素描肖像畫紙滿天飛散落一地，黑澤武藏（吉田鋼太郎飾）在背後目擊一切，一場四角戀愛亂流一觸即發！想知四位主角田中圭、吉田鋼太郎、千葉雄大和戶次重幸的四角戀點收科？香港觀眾可於每個星期六深夜，在「黃Viu煲劇平台」免費緊貼《大叔的愛-in the sky-》的最新進度。

春田被強吻逐格睇：