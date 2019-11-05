【視點31．持續更新】杜汶澤VS陳百祥　阿澤發言：阿媽話以我為榮

香港反修訂《逃犯條例》運動持續多月，引起嚴重警民衝突，造成社會撕裂的局面，「藍黃」爭拗沒完沒了。連月來多次為香港人發聲的杜汶澤和曾多次表達撐警言論的陳百祥今日（5日）出席香港電台「視點31」的直播節目《談局勢論民情》同場較量，討論現時香港局勢。叻哥一向是撐警人士，早前不但為警員送上奶茶慰問打氣，更表明：「如果我做警務署長好了，兩個月前就開了真槍」，引起網民熱烈討論。而杜汶澤多次在社交網站發聲，身體力行出席多個遊行活動，七月時因一名網民企圖輕生，阿澤四出尋找該名網民，並在直播中聲淚俱下。杜汶澤表示今次受利君雅邀請，表明會以禮相待陳百祥，不會令利君雅「孭鑊」。

1635 直播仍未開始，港台fb大量網民留言。

1615左右 兩人到達港台。



1600 杜汶澤於facebook表示：「多謝所有街上面遇到嘅市民、網上嘅留言、朋友嘅短訊，為我加油打氣，收到曬！今朝我阿媽話以我為榮，我願以榮光歸香港！」



距離開賽還有一段時間，阿澤則率先在facebook發言，轉載一張網絡上的創作圖片，圖片是阿澤的畫像，衫上寫著「荷蘭剷」，阿澤留言說：「感謝神 主能夠 主能夠 我知祂能夠......」