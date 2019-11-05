東京奧運轉播費2.7億　傳無綫怕蝕放棄入標：不評論

無綫每一屆奧運都會出動自己嘅藝人幫手宣傳。（資料圖片）

東京奧運將於明年2020年7月開鑼，有報道指無綫、nowTV、ViuTV均有意買入轉播權，惟代理公司開出嘅3,500萬美元（約2億7,431萬）或7,000萬美元（約5億4,862萬）連買東京及巴黎奧運天價令三台有所猶豫。據報道指無綫之所以會擔心，全因為2016年播里約奧運勁蝕1億5千萬港元，雖然今次東奧比賽時間在亞洲區而言絕對係黃金時間，但經計算後，發現點都要蝕超過2億港元。如果想止蝕的話，就要靠廣告收益，但由於近期嘅社會氣氛，呢個方法似乎更不可行，種種因素下，有傳無綫已決定放棄購入轉播權，反而打算游說政府出手購買播映權，然後分配給本港幾間電視台播放。對於有關報道，無綫回覆《香港01》時，只表示：「不評論有關報道。」

04年雅典奧運，馬國明、黎諾懿、黃宗澤、陳鍵鋒、吳卓羲及林峯組成奧運六星。（網上圖片）

無綫過往都十分重視奧運，就好似「2016里約奧運會」，無綫派出三隊攝製隊分別拍攝節目奧運宣傳節目，而有份主持節目嘅陳百祥，更並委派擔任火炬傳遞手，是本港唯一火炬手。當時無綫更指陳百祥具有代表性，不應該質疑他的資格。