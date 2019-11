江嘉敏25歲生日　男友公開多張絕密合照：my boss, love you

Anthony將IG由私人變為公開,內有不少與江嘉敏的放閃照。(ig圖片)

江嘉敏(Kaman)早前被指瞞住電競公司高層男友Anthony,與其朋友兼生意拍檔過從甚密,不過事件絲毫未有影響二人感情,Anthony更高調護女友。日前江嘉敏25歲生日,她在IG上載了與馮盈盈、劉佩玥及麥明詩的合照,雖然相中未見Anthony蹤影,但江嘉敏就罕有地tag了對方IG,與此同時,Anthony亦由私人變為公開,他發文祝賀女友:「Happy birthday to my boss, love you 8 to the sideway as always 」並加上hastag「#mybossathome」



又情侶裝又home made檸檬撻,足見江嘉敏同Anthony非常恩愛。(ig圖片)

喺Anthony喺IG中,除有不少攬腰錫錫相外,更有不少情侶裝合照。而「mybossathome」呢個hastag亦老是常出現,其中一張是Anthoy手執檸檬撻與江嘉敏合照,並發文指呢個撻由江嘉敏親自炮製,味道當然係最好的。此外,亦有一張頸巾照片,相信是Anthony生日時,江嘉敏親自編織的,而她在留言中稱Anthony為My Dear,非常放閃。