TWICW子瑜、BLACKPINK Jennie成整容範本大熱　自然美成熱捧關鍵

提起韓國整容範本，不少人可能會想起宋慧喬和金泰希等女星，可是韓國女生心中的最新指標已又一次改變了。除了少女時代允兒外、TWICE子瑜、BLACKPINK Jennie和Red Velvet Irene亦登上範本的榜首，可見大家更追求自然系的外貌。

Jennie自如遊走性感及可愛間的外貌，大獲韓國女生歡迎。（IG/@jennierubyjane）

BLACKPINK Jennie

長相偏走歐美風格的Jennie，憑着她一副冷酷的外表獲得不少韓國女生的歡心。雖然舞台上的Jennie充滿殺氣，但私下的她笑起來卻可愛到不得了，全因她臉上偏有肉地雙頰。比起傳統韓國美女相，不少女性更嚮往Jennie在性感與可愛間遊走自如的五官。而且Jennie高挺的鼻子和大眼睛也是充滿她的特色，難怪能夠成功登榜！

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子瑜的美貌，她經營整容診所的媽媽也認證。（IG/@twicetagram）

TWICE子瑜

台灣出身的子瑜自少就是美人胚子，她一對非常有辨識度的鳳眼更成為特徵之一，不少粉絲都十分喜歡她外貌散發的東方美人味。如果把面部分成三分，由髮線到眉、眉到鼻尖及鼻尖到下巴，子瑜的比例幾乎達到1:1:1，而子瑜五官的受歡迎程度更是被經營整容診所的媽媽認證！有整容醫生分析子瑜的面型表示，除了下巴比例稍短外，她特有的心型鼻孔讓子瑜的可愛度大增。

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Red Velvet Irene的外貌幾乎是完美。（FB/@ RedVelvet）

Red Velvet Irene

提起整容範本排名，一定不能沒有被面相專家評為「金相」，亦有着「教科書範本」之稱的Irene。Irene的外貌結合了比例完美的鵝蛋型臉型，以及精緻的五官，因此一直在韓國女生心中排行高位，亦一直穩守Red Velvet的中心位置。而Irene亦與Jennie一樣，外表能夠輕易游走性感及可愛兩者之間，因此經化妝加工後，任何風格都能夠輕鬆駕馭。

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允兒在一眾新生代偶像中仍排在高位！（IG/@yoona_lim）

少女時代允兒

雖然最新整容範本已吹到韓國第4代女團成員，可是作為第2代大前輩的允兒則繼續大受歡迎。長相最貼近韓國典型美女的允兒，不論在韓國女生及男生心中一直是「美」的指標，算是零死角的代表。天生美人胚子的她，有着清秀的五官和細長的鵝蛋型臉，同時也被讚長相酷似小鹿。此外允兒飽滿的額頭也能駕馭不同的髮型，因此被整容醫生點名大讚。