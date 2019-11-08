《X你的世界末日》爛番茄93%極好評卻無望開拍第三季？原因竟是…

Netflix原創劇集《X你的世界末日》（The End of the F***ing World）在2017年推出第一季就獲得了絕佳的觀眾口碑，這部青春劇集改編自美國Charles Forsman同名的漫畫作品，故事圍繞在一個自認患有心理變態的青年男主角James開始講起，當他在學校邂逅了想要翹家的女主角Alyssa之後，原本想在家裡第一次嘗試殺人的James卻意外愛上了Alyssa，這一對小情侶就開啟了她們一起亡命天涯的冒險旅程。

睽違2年之後，就在這個月5號Netflix終於全面上線了《X你的世界末日》第二季，以下內文無雷請安心瀏覽！

《X你的世界末日》第二季已於本月5號上架。（《X你的世界末日》第二季海報）

《X你的世界末日》現在兩季的綜合評分在IMDb觀眾回饋上平均高達8.1分（滿分10分），在第二季的預告中我們看見了面臨男主角James被警察槍擊逮捕危險狀況之後，女主角Alyssa不僅在餐廳當起了服務生想要重啟生活，而她更在最新一季中穿起了婚紗要嫁人，引爆了眾多粉絲的好奇。

《X你的世界末日》奪得93%爛番茄新鮮度。（網站截圖）

現在已經有不少網友在短短兩天內就已經煲完《X你的世界末日》第二季全八集，大多數的觀眾都對於第二季的收尾感到滿意，這樣的劇情走向是否也代表了《X你的世界末日》已經大結局了呢？

男主角殺死變態教授絕對是《X你的世界末日》上一季的經典場面之一。（《X你的世界末日》劇照）

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這部劇集的主創人Charlie Covell在接受RadioTimes訪問時就直言：「對我來說，這已經是結局了。沒錯，《X你的世界末日》已經完結了！我認為如果再繼續拍下去是錯誤的，我喜歡現在止於這裡的一切。」主創人已經確認不會再為《X你的世界末日》拍攝續集，不少網友都直呼：「這一季的結局我很滿意，沒有遺憾了！」、「《X你的世界末日》絕對會是我之後還會不時想拿回來重溫的佳作」、「停在這裡就好了！我太喜歡了」你是否也已經跟上煲完第二季了呢？

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