【墮樓科大生】馮盈盈疑憑歌寄意　林泳淘留言悼念：願你一路好走

周日警方與示威者於將軍澳尚德邨對峙期間，22歲科大生周梓樂被發現從停車場3樓跌落2樓陷入昏迷，經過連日搶救情況一直不樂觀，至今早證實不治。 大批市民於各區舉行悼念活動，圈中亦有藝人敢於表態於網上致意。

大批市民去到周同學墜樓現場獻上鮮花及紙鶴。（邵沛琳攝）

林泳淘8號中午於IG Story留言話：「願你一路好走，往無痛苦無煩惱的地方安息。」悼念離世嘅周同學。林泳淘一向相當關注逃犯條例風波，今年3月曾公開呼籲市民參加3月31日的遊行，之後有傳她被TVB雪藏兩個月，後來獲解凍復工。直至7月，有傳有運動飲品商因政治理由抽起無綫廣告，Wingto在社交網上載拿着該飲品去睇戲疑似暗撐，至九月更突然被TVB解約。

林泳淘被網友封為敢言女神，亦疑似因為咁而被TVB提早解約（IG：@wingt）

林泳淘於IG STORY悼念周同學（IG：@wingt）

之前容祖兒、楊千嬅、李佳芯等於網上PO相寫下散文般嘅留言，點知被冠上政治解讀搞到一身蟻，藝人們人人自危。馮盈盈喺周同學離世後幾小時，於IG Story放上一張灰黑色調嘅側拍照，寫上at17歌曲《The Best is Yet to Come》歌詞，當中：「假使快樂有盡頭，痛苦也未會不朽，寂寞半點假如不能承受，這生命註定過得不易，笑與淚亦有時候，To hug someone to kiss someone，The best is yet to come」被網友解讀為勉勵一眾周同學嘅同路人，《香港01》就此事聯絡過馮盈盈，但暫未有回應。

馮盈盈八號中午上載呢張相及歌詞，疑向周同學致意。（IG：@crystalfyy）