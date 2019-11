【墮樓科大生】馮盈盈疑憑歌寄意　林泳淘留言悼念：願你一路好走

周日警方與示威者於將軍澳尚德邨對峙期間,22歲科大生周梓樂被發現從停車場3樓跌落2樓陷入昏迷,經過連日搶救情況一直不樂觀,至今早證實不治。 大批市民於各區舉行悼念活動,圈中亦有藝人敢於表態於網上致意。

大批市民去到周同學墜樓現場獻上鮮花及紙鶴。(邵沛琳攝)

林泳淘8號中午於IG Story留言話:「願你一路好走,往無痛苦無煩惱的地方安息。」悼念離世嘅周同學。林泳淘一向相當關注逃犯條例風波,今年3月曾公開呼籲市民參加3月31日的遊行,之後有傳她被TVB雪藏兩個月,後來獲解凍復工。直至7月,有傳有運動飲品商因政治理由抽起無綫廣告,Wingto在社交網上載拿着該飲品去睇戲疑似暗撐,至九月更突然被TVB解約。

林泳淘被網友封為敢言女神,亦疑似因為咁而被TVB提早解約(IG:@wingt)

林泳淘於IG STORY悼念周同學(IG:@wingt)

之前容祖兒、楊千嬅、李佳芯等於網上PO相寫下散文般嘅留言,點知被冠上政治解讀搞到一身蟻,藝人們人人自危。馮盈盈喺周同學離世後幾小時,於IG Story放上一張灰黑色調嘅側拍照,寫上at17歌曲《The Best is Yet to Come》歌詞,當中:「假使快樂有盡頭,痛苦也未會不朽,寂寞半點假如不能承受,這生命註定過得不易,笑與淚亦有時候,To hug someone to kiss someone,The best is yet to come」被網友解讀為勉勵一眾周同學嘅同路人,《香港01》就此事聯絡過馮盈盈,但暫未有回應。

馮盈盈八號中午上載呢張相及歌詞,疑向周同學致意。(IG:@crystalfyy)