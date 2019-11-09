舒淇齊蔭孖辮造型撞臉趙薇　網友：我以為是小燕子

意大利品牌Valentino於7日夜晚在北京頤和園舉行高定時裝騷「DayDream追夢拾光」，邀請眾多亞洲明星出席，包括舒淇、秦嵐、木村光希、李棟旭、Rose@BLACKPINK等，場面星光熠熠。

當晚舒淇身穿Valentino 2020春夏系列的白色襯衣拼接紗裙現身，扎了兩條纖幼細長的孖辮，正面的齊瀏海略遮雙眼，增添了幾分神秘感，再配上標誌性的大紅唇，宜古宜今，溫婉又不失氣場，與以往風格有些不同。

舒淇以新造型亮相Valentino高定騷。（微博@舒淇）

在其中一張看騷的照片中，舒淇手托下巴，眼神專注，凌亂的瀏海中透出炯炯有神的雙眼，望落與趙薇有幾分相似，有網友指「我以為是小燕子」。

有網友將舒淇誤認作趙薇。（微博@舒淇/趙薇工作室）

其實舒淇同趙薇都不是傳統的瓜子臉或者鵝蛋臉，屬於比較有特色的方中帶圓面型，五官大氣耐看，相當有氣質。而兩人私交甚篤，又是同齡人，雖然都年過40，但仍然保養得宜，除了增添成熟知性的女人味之外，歲月似乎沒有在她們的臉上留下任何痕跡。

兩人去年一起拍攝真人騷節目《中餐廳2》。（微博@湖南衛視中餐廳）

不少網友見到這輯照片之後，都紛紛大讚舒淇「靚爆鏡」，而鄭秀文（Sammi）更是連發逾20個心心眼，讚歎「好看到爆炸」，陳冠希（Edison）也留言驚歎「W」；不過也有網友笑言「瀏海這樣子好累」，「好想幫姐姐梳瀏海」等。

Sammi、Edison、楊謹華等藝人都留言大讚舒淇。（Instagram截圖）

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