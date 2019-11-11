苑瓊丹再以經典「龜婆」造型做主持　自爆食安眠藥險猝死

《九品芝麻官》呢個龜婆角色絕對係苑瓊丹代表作之一。

更多苑瓊丹於《九品芝麻官》劇照：

苑瓊丹日前為香港開電視拍攝新節目《開工大吉77》，苑仔為節目化古妝，以經典角色「龜婆」造型上陣，誓要為節目打響頭炮。苑仔話節目主要推介香港開電視每周節目精選，所以自己都要睇實節目表，了解未來一周節目精華：「今日第一日開工，尋晚搞到要食兩次安眠藥，因為我好耐都冇拍早班喇，擔心會唔知醒，好早就食藥瞓覺，點知隻狗半夜嘈醒左我，又食多次！點知冇耐又熱醒，我就唔敢再食喇，怕自己暴斃做咗頭條。」

呢個造型真係香港人集體回憶﹗

苑仔話自己中港兩邊走，靠電話控制期表：「依家科技先進，內地都可以Mark香港個期表，所以阻止唔到我努力工作架！今次為咗節目效果，仲要出埋私伙衫，因為龜婆造型太經典，人人都認得，只要觀眾睇得開心就冇所謂。」

苑瓊丹相當緊張拍攝效果。

應老友邀請出山做主持，不過苑仔為免傷害圈中好友，預告節目「唔爆料」：「又唔係唔爆，係唔講傷害性啦，因為以前講邊個邊個咸豬手搞到滿城風雨，唔好喇！今次同大家分享片場小秘聞，將不為人知一面講比大家聽，等有心人知多少少，有興趣咪入行做我同事囉！」