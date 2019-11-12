前FFx成員Ceci參選區議員　 發表反警言論後fb突關閉

015年因《Sugar Baby》一曲成名的前女子組合FFx自從解散後，除了楊澤怡（Shirley）於2016年離隊改行做演員，其餘三位成員都已逐漸淡出幕前，回復普通人身份。今年25歲的Ceci最近被眼尖的網民發現，原來已秘密轉戰政壇，用本名「李詩詠」以獨立候選人身份參選今屆區議會選舉。

FFx因《Sugar Baby》一曲成名，引起網民熱烈討論，右一為Ceci。（網上圖片）

Ceci出戰的選舉為沙田秦豐區，同區參選的候選人還有公民黨的陳諾恒，以及公民力量的魏志偉。根據她所填寫的選舉信息上寫道：「青年人，站起來！爭取民主，爭取自由，加油！請投wing wing一票！」然而，她的政綱明顯比一般候選人簡陋，僅以白紙黑字手寫寫出，更粗劣地畫上一隻貓模樣的圖案，令部分網民質疑她太「hea」太兒戲，甚至有人指她有意「𠝹票」。不過Ceci既沒有政黨支持，而且又第一次參選，經驗尚淺的情況下仍堅持參選，可見她相當有決心。

Ceci雖然沒有政黨的支持，不過她有明確政治立場，強調要追求民主，爭取自由，亦曾表明譴責警方濫捕、濫權及濫暴的行為。身為新娘化妝的自由工作者，她於上周五（8日）透過Facebook專頁「Ceci'c make up新娘化妝」發表「婚禮業界聯合聲明」，堅決與香港人站同一陣線，表明不接受任何警務人員的預約。

她於上周五（8日）透過Facebook專頁「Ceci'c make up新娘化妝」發表「婚禮業界聯合聲明」，堅決與香港人站同一陣線，表明不接受任何警務人員的預約。（Facebook：Ceci'c make up新娘化妝）

據悉，Ceci於上月正式報名參選，上月在Facebook正式公開發表參選宣言：「大家好，我是李詩詠，今天帶着沉重的心情向大家宣佈，本人將會參選2019年區議會選舉沙田區議會秦豐選區。作為香港青年人，生於亂世，是時候站起來！面對暴政，青年人要爭取民主，爭取自由。現在社會環境紛亂，面對白色恐怖，青年人每日對自己未來擔憂，令我更下定決心，盡一己之力為青年奮鬥！青年人！站起來！爭取民主！爭取自由！」而且，直到上周四都有在Facebook上載選舉宣傳海報，不過她的Facebook專頁卻在昨日（10日）突然關閉，有報道指她曾透露正考慮退選，惟按照有關條例，提名期結束後候選人不得退選。《香港01》記者曾就退選一事致電Ceci，但仍未獲回覆。

而今屆沙田秦豐區議會選舉，除了李詩詠，還有公民黨陳諾恒，以及公民力量魏志偉爭一議席。

Ceci雖然沒有政黨的支持，不過她有明確政治立場，強調要追求民主，爭取自由。（Ceci Facebook專頁）