【解決師．劇透】張頴康終被打動　馮盈盈能夠令佢改邪歸正？

TVB劇集《解決師》講到Ace（馮盈盈飾）驚悉Man Sir（張頴康飾）殺害立群（陳榮峻飾）及成為內鬼，Man Sir訴說苦衷，Ace選擇相信。頌如（陳敏之飾）誠邀猜萬夫人（麥玲玲飾）揭發太子（李天翔飾）從商內幕，累他失去爭奪碼頭股權的優勢。太子不忿，用計威脅永王國際主席公子Benson（溫家偉飾）出售股權。怎料O Sir（王浩信飾）早有後着，成功令太子與奕鋒（彭皓鋒飾）失去碼頭股權的競爭。Jovy（唐詩詠飾）看到太子為報父仇不惜聽命奕鋒，大感難受。Madam Ma（張文慈飾）欲將毒品交易黑材料嫁禍予滔天，Man Sir另有打算。此時，Madam Ma被ICAC帶走調查。

Tracy（楊柳青飾）為幫太子而色誘Benson。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下回（第23集）講到Madam Ma接受ICAC調查，惶恐向太子求助，太子斷然與她劃清界線，並以悅彤（紀沛飾）生命安全作威脅，暗示要她永遠消失……Man Sir除去異己，頹然買醉，Ace義無反顧的愛令Man Sir感動，二人發生關係。警員在Madam Ma單位搜證，Man Sir搜出已預先設置的記憶卡，暗助輝少（陳少邦飾）與滔天解困。O Sir喬裝滅蟲工人潛入綽行集團，取得碼頭股權競爭優勢，頌如約見永王國際行政總裁TY（唐文龍飾）洽談亦功不可沒。滔天終成功獲得碼頭八成股權。

Ace和Man Sir產生真感情。（Youtube影片截圖）