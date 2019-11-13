【漫遊NBA】昆凌大談與周杰倫戀愛細節　公開首次約會地點

台灣女星昆凌與天王周杰倫結婚近5年，生下女兒小小周和兒子Romeo，婚姻相當美滿。她近日作客內地綜藝節目節目《漫游NBA》，接受NBA球星「咖哩仔」史提芬居里（Stephen Curry）訪談，大方公開與周董的戀愛細節和婚姻生活。

昆凌與「咖哩仔」大談婚姻生活。（影片截圖）

「咖哩仔」問昆凌與周杰倫如何相識相愛，昆凌回答，因當年去試鏡周董MV女主角而認識，之後開始交往，而首次約會的地點就是在籃球場上。昆凌笑說：「當時我都是在看他打球，但我現在經常和他打球了。

昆凌20歲便與周董結婚。（昆凌FB圖片）

昆凌在言談間透露自己初為人母時還很年輕，心態上還是個小孩，仍有想出去玩的心情，朋友們每天都開party，而她卻不得不照顧小孩，「我見到他的時候是17歲，跟他結婚是20歲，21歲就生了我第一個小孩，其實這些我都沒有計劃過。」但現在孩子已經4歲，回想起來，昆凌慶幸自己當時生小孩的決定，當媽媽後令她成長得更快。

二人是圈中的模範夫妻，一家4口非常幸福。（昆凌FB圖片）

雖然初為人母時非常不習慣有孩子的生活，但昆凌表示現在回望，慶幸早生孩子。（影片截圖）