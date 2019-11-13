方健儀以「痛」表態竟遭網友圍攻急刪：唔想帖文令氣氛更緊

過去半年，「修例風波」愈演愈烈，香港各處都衝突四起，連近年鮮有就政治發聲的娛樂圈亦難獨善其身，無論是任何方面的「表態」，均會受另一邊意見的網民強烈攻擊，而即使一直沒發表意見的圈中人，亦同時受到粉絲或網民期望表態的壓力，昨晚(12日)卓韻芝更在個人社交平台呼籲，希望圈中人能夠善用個人知名度去就事件發聲。

方健儀最近為飲食雜誌撰文，所以在分享「工作點滴」時，卻與「吃喝玩樂」撇不開關係。（Instagram@akinafong）

同樣在昨晚（11.13），由於香港中文大學發生了嚴重的學生與警察衝突，導致該地煙火起，一張中大冒煙相更在網上瘋傳，引來大量網民關注，中大新聞系畢業生、前無綫新聞主播方健儀亦有就事件發表心情，在社交平台上分享了一個「痛」字。豈料卻引來網民反感，認為她在過去數月以來只懂吃喝玩樂，又多次出國「大方分享」，恍惚處於一個平行時空，又對「修例風波」隻字不提，所以昨晚突然感觸被指虛偽。事後方健儀更將「痛」Post上的中大相刪除，改為以一個「痛」字表達心情，然而網民繼續於討論區對她作出批評，更揣測她刪貼是為免自己或丈夫的工作受影響。

原文已刪除。（Instagram@akinafong）

阿芝希望前輩們能就事件發聲。（卓韻芝Facebook）

其實方健儀亦有在貼上回應網民的批評，並因為自己的文字未能有效地傳達個訊息而作出道歉，更分享了幾篇自己的昔日文章的連結。《香港01》記者曾致電方健儀查詢，她表示要回應的已在Facebook上做了：「我感謝網友的評論，正如以前講過，好珍惜言論自由，同大家給予的意見。而家社會氣氛已經好緊張，我唔想我的帖文令氣氛更緊，雖然我的感想相對現況只是微不足道，希望大家努力走過呢一關。」