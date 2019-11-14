【解決師．劇透】王浩信再陷危險　馮盈盈揭張頴康陰暗面

TVB台慶劇《解決師》上回講到O Sir（王浩信飾）、Jovy（唐詩詠飾）與眾學生回校替獨狼（姚宏遠飾）慶祝生日，令二人憶起從前教書時的快樂回憶。奕鋒（彭皓鋒飾）設局令太子（李天翔飾）相信小鳳（黃嘉樂飾）變節，疑心日重的太子派人追斬小鳳……O Sir得悉奕鋒將派S（陳志健飾）暗殺太子，O Sir、高Sir（李國麟飾）及Man Sir（張頴康飾）前往回收場途中，Man Sir車子冒煙，O Sir唯有獨自前往營救……S以聲波武器制服O Sir，奕鋒對O Sir加以煎熬，瀕臨生死邊緣，威逼Jovy半價賣出碼頭股權，令她陷入兩難局面……

O Sir瀕臨生死邊緣。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集（第25集）講到Jovy、頌如（陳敏之飾）為救O Sir，不惜犧牲碼頭股權與奕鋒交易，O Sir被救出時再受S襲擊……黑白兩道夾擊太子，慶幸小鳳不離不棄。太子發現被Man Sir出賣，頹然。Man Sir拘捕太子計劃失敗，憤怒下愈見野心。Ace（馮盈盈飾）發現Man Sir與奕鋒合作，卻被他說服，盲目支持他走上成魔之路。另一邊廂，O Sir計劃與John（詹秉熙飾）聯手對付S。滔天面臨經濟危機，頌如為工作奔波，TY（唐文龍飾）對頌如悉心照料，雙方萌生好感。

解決師S曾和O Sir起衝突。（電視截圖）