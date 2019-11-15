【翻版張栢芝】楊受成準新抱黃子菲明年初生B　儲定臍帶血　

英皇老闆楊受成34歲孻仔楊政龍，屬城中荀盤，早前與容祖兒傳出緋聞，但原來真命天女另有其人，對方是有翻版張栢芝之稱的27歲失婚KOL黃子菲（Ava）。Ava於7月宣布懷孕，不時於網上曬大肚靚孕照，近日她在IG分享為未出世的BB儲臍帶血。

有翻版張栢芝之稱的黃子菲，表示為BB儲存臍帶血。（IG圖片／avaw）

Ava懷孕7個月，曾向傳媒透露產期將於明年初，她今日在IG曬為臍帶血庫公司影的宣傳照，她留言說：「健康係最重係（要），知道臍帶血內含造血幹細胞，可用來治療血液免疫等疾病。」並指會為BB儲存臍帶組織。

楊政龍出身豪門，桃花不斷，有指曾先後跟黎紀君、楊秀惠、姜麗文和何超蓮等女星傳出緋聞，現在情歸KOL Ava，雖然二人未註冊，不過Ava曾表示希望生3至4個小朋友，組織大家庭。

Ava有「翻版栢芝」之稱，經常在社交網分享靚相，在IG擁31萬followers。她於06年參加校花選舉入行，是狄以達的前師妹，2012年下嫁大律師黃添偉，當時黃子菲19歲，丈夫比她年長約10年，在四季酒店大排筵席，惟婚姻只維持了短短兩年便告終。

Ava與楊政龍愛得好高調。（IG圖片／avaw）