與賈乃亮宣布離婚　李小璐長文反擊網民：不是表面看的那麼簡單

內地女星李小璐與賈乃亮於昨晚（14日）宣布離婚，雙方工作室發表離婚聲明，結束7年婚姻，女兒由兩人共同撫養。

賈乃亮、李小璐發表離婚聯合聲明。（微博@賈乃亮工作室）

李小璐與賈乃亮經女星董璇介紹相識，男方對女方一見鍾情，2011年，兩人合作電視劇《當婆婆遇上媽》擦出愛火，於翌年完婚，同年李小璐誕下女兒甜馨，一家三口幸福看來美滿。

賈乃亮、李小璐與女兒甜馨。（VCG）

不過，在2017年跨年之際，李小璐被影到夜宿《中國有嘻哈》第一季冠軍之一的PG One住處，對於太太的行蹤，賈乃亮並不知情，但事後發聲力撐李小璐，之後兩人還在跨年演唱會上合體獻唱，似乎未受負面影響。

李小璐賈乃亮在2017年東方衛視跨年晚會上合唱。（VCG）

但事件並未因此結束，反而愈演愈烈，網絡上曝出大量李小璐與PG One在一起的蛛絲馬跡，譬如她微博曾寫到「我可能是魚」，這是PG One的遊戲網名；曾經發布的照片原來是同PG One的合照等，之後又有媒體曝光同年聖誕節PG One在賈乃亮外出拍戲時曾單獨前往李小璐寓所。

2017年《中國有嘻哈》第一季冠軍之一的PG One。（VCG）

雖然被出軌新聞纏身，但李小璐一直未有公開回應，反而是賈乃亮在微博發聲，就李小璐的夜宿風波向公眾致歉，選擇原諒太太，不過事後鮮有在公開場合同場。去年3月，曾有網友爆料賈乃亮同李小璐在民政局辦理離婚手續，但雙方都沒有回應。在今年3月，李小璐又疑似發文抱怨賈乃亮：「給過我什麼」。後來兩人又分別被爆有新戀情，但當事人都全盤否認。直到10月尾，網上流出李小璐與PG One的親密短片，又有同款比卡超公仔，事件繼續發酵，到昨日兩人宣布7年情徹底決裂。

10月尾曝光的李小璐與PG One的短片，有指於去年拍攝。（視頻截圖）

今日（15日）凌晨，李小璐在微博發布逾2000字長文，講述事件始發至今的感受，她寫到：「每件事情的是非曲直，原本始末，並不是人們從表面看的那麼簡單……2018年的冬天，我刻骨銘心，網路上那鋪天蓋地的謾駡、侮辱，瞬間把我變成了『眾矢之的』，我好像掉進了『尼羅河』，頃刻間便被成群撲來的『食人魚』，叼啄的（得）只剩下了骨架。」

李小璐今日凌晨發長文披露心聲。（微博截圖）

李小璐在文中描述了自己9歲時在貧困山村拍電影的一段經歷，大概是環境如何艱苦，她如何克服，村裡老爺爺如何待她好等。李小璐藉此引出下一段，表示懷念舊時代的善良淳樸，如今大家都利用先進的設備跟蹤、偷拍，導致自己成為網絡的「獵物」，被靠網絡「求食」的人推向生命的最後邊緣。

她說：「我不是完人，我只是千千萬萬女人當中的一個普通女人，是億萬勞動者當中的一個普通文藝工作者。我也有很多缺點和不足，孔子曰：『人非聖賢孰能無過。』我只是希望對我有成見的人或不管懷有什麼目的的人，能夠一分為二客觀的看待我，不要以封建社會那種對待婦女苛刻的標準，用最下流的詞彙罵人！」文末她更透露自己曾經想「融入遠處的藍天」，是女兒撲向自己，令自己清醒，「激勵我現在能夠站起來，就是一個母親的一生的責任。我希望我的女兒能夠像所有孩子一樣健康快樂的成長。」

李小璐憶述9歲時在山村拍戲的艱苦經歷。（微博截圖）

而網友們也意見不一，有網友表示「網絡暴力確實可怕，好與壞、錯與對，我們心中自有定論，不應肆無忌憚地謾罵和評價別人」，但也有網友認為李小璐是在博同情：「說這麼多還是紅杏出牆」、「你怎麼沒想過老公和女兒？他們應該怎麼面對」、「這一切不是你咎由自取嗎」等。

至於賈乃亮方面，目前尚未有任何回應。

李小璐微博全文。（微博截圖）