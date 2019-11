「細龍太」陳偉琪(Vicky)早前涉嫌酒後駕駛被捕,很快便在社交平台公開道歉的她,上月在將軍澳電視廣播城亦有開記招承諾戒酒,並指自己會繼續努力工作。生活慢慢重回正軌的Vicky亦開始與往日一樣,在Instagram等社交網站貼靚相,今日(15/11)她便貼出兩張着住Bra top去郊外的照相,更寫道:「Are you living or are you alive?(你是生活還是生存)身心都要靜一靜。」不少網民睇完都有鼓勵她,叫她「加油」,又留言話想同「細龍太」行山,非常搞笑。

點擊下圖觀看陳偉琪郊野照片和其他靚相: