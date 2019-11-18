【流行經典50年】馮盈盈伴舞表情交足戲　嚇到張頴康都唔敢睇?

馮盈盈嘅魔音不時都會喺《後生仔傾吓偈》聽到，所以佢今次上《流行經典50年》決定伴舞，或者係因為少伴舞，所以唔係好控制到啲表情。

最新一集《流行經典50年》搵嚟《解決師》嘅幾位主角：王浩信、張頴康、馮盈盈、黃嘉樂、莊思敏等人做嘉賓。王浩信話晒都係歌手出身，唱歌又點難到佢，唱完《至少還有你》再嚟多首《到此為止》，情深款款冧死唔少觀眾。



想撲蝶?

輪到張頴康同馮盈盈上場時，馮盈盈表示：「其實我都想唱歌，但係因為我歌聲實在太好聽，我驚我唱的話，會擔咗穎康風頭，所以我決定都係做佢背後嘅女人，為佢伴舞就ok。」張頴康選唱《幾分傷心幾分癡》，佢拖住FYY出場後，一個情深對望再一個擁抱，分手之後，FYY不停四處尋找張頴康，或者係因為怕觀眾get唔到佢做緊咩，所以FYY每一個表情同動作都好用力（甚至可以誇張去形容），結果成首歌就係張頴康好專注咁去情深（呆樣），而FYY就好似做大戲咁，每個表情都為觀眾帶來無窮的歡樂……雖然FYY咁用力去伴舞，但張頴康接受訪問時，都忍唔住話：「佢排咗幾個鐘頭，到我哋彩排時，我都問佢排咗啲咩嘢，你話嚟跳舞，你嚟行路咋喎，喺我旁邊鬼影重重轉來轉去咁。」睇嚟FYY今次over咗 !

