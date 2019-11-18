【多圖】台女星依依玩生理時鐘遊戲　要求小鬼為她按摩好大膽

台灣諧星納豆，有一位人人羨慕的女友依依，二人自2017年認愛後，人前人後也大晒恩愛，不時放閃。依依是著名的國光女神，尤其是驕人上圍，往往成為觀眾焦點，雖然依依名花有主，但在上綜藝節目時，仍舊瞓身博盡，近日播出的《綜藝玩很大》，依依跟主持人小鬼(黃鴻升)，要玩挑戰生理時鐘遊戲，過程中二人有超近距離接觸，小鬼全程臉紅紅，台灣綜藝節目大膽尺度，跟本地完全無得比。

依依提出讓對方按摩，干擾小鬼玩遊戲。（Youtube影片截圖）

吳宗憲主持的《綜藝玩很大》，每集例牌都會有水著遊戲環節，令節目春色無邊，而在最新一集，黃黑兩隊要派出隊員挑戰生理時鐘，玩法是男方被騷擾的情況下，要心算出100秒，愈接近的人視為勝方，而敵隊會派出女隊員用盡方法作出干擾，而穿上泳裝的女星，除了發出嬌柔挑逗聲音外，又不時撫摸敵對男隊員的身體各個部位，見到他們玩遊戲也如此享受，贏輸已經毫不重要。

依依神態動作十分誘惑，究竟小鬼能否過關？（Youtube影片截圖）

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輪到黑隊隊長小鬼上陣，而對方則是納豆女友依依，節目中依依穿上黑色碎花泳裝，將天賦上圍表露無遺，節目更以小鬼第一視角影著依依，只見她媚眼如絲，嗲聲嗲氣向小鬼說「我平常很喜歡吃肥肉，偶爾吃一點瘦肉也是沒關係」，又問小鬼「你可以幫我按個摩嗎？」言畢即在小鬼身上摸來摸去，由耳朵、胸口開始，一直掃向大腿的內外側，吳宗憲在旁更開玩笑說「臉變紅了，褲子變緊」，惹來連串熱烈笑聲，此時小鬼突然按停計時器，原來他一邊抵抗美色誘惑，仍不忘心算計時，終於在103秒挑戰成功，其實依依男友納豆是小鬼的好朋友，小鬼當然要心如止水，否則將來跟好友見面肯定非常尷尬。

依依高清靚相：

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