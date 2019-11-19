周華健孖囝囝出父子寫真集　混血周厚安高顏值被追捧成男神

現年58歲嘅周華健，1986年同美籍太太結婚後，育有一對混血兒子女。30年前周華健為囝囝周厚安寫過一首歌《親親我的寶貝》，30年後再出新碟，佢就決定父子檔上陣，為新專輯拍攝寫真。

周華健同太太誕下一子一女。（視覺中國）

對上幾張作品周華健都無露面，引起廣大粉絲「抗議」，周華健笑言：「好啊，這次我就一次給大家看個夠！」佢特別邀請囝囝周厚安加入專輯拍攝，並力邀知名電影劇照師吳易致掌鏡。拍攝時兩父子默契相當好，讓攝影師不停影，拍出大量富有感情嘅靚相，亦令企劃團隊挑選照片時相當頭痛，於是公司決定另外加碼印製「父子寫真集」作為新專輯預購禮物。

新碟父子檔上陣拍攝。

兩父子攬埋一齊相當溫馨

周華健笑言：「我只聽過婚紗寫真集，沒聽過父子寫真集，但看到作品時真的很開心，當年厚安出生時我寫了《親親我的寶貝》這首歌送給他，沒想到30年後我們竟然拍了這個父子寫真集，我相信當我老婆看到，一定會非常喜歡，笑得合不攏嘴！」

周厚安16歲時現身爸爸個唱記招（視覺中國）

08年北京奧運時父子合唱（視覺中國）

現年29歲嘅周厚安自小受爸爸薰陶，對演藝事業有濃厚興趣，06年16歲時就喺爸爸演唱會記招露過面。就讀美國新奧爾良大學戲劇系，畢業後同爸爸一樣加入娛樂圈，不過就唔係做歌手而係做演員，參與電視劇及電影的演出。2017年佢參與電影《偽婚男女》的拍攝，戲中更有多幕Hehe情節同唐振剛激咀。

周厚安最新作品，喺劇集《傀儡花》飾演英國洋行代理人必麒麟

2017年佢參與電影《偽婚男女》拍攝，戲中有多幕Hehe情節（《偽婚男女》劇照）

點擊睇更多周厚安同唐振剛為宣傳《偽婚男女》拍攝嘅同性婚照：