Netflix《性愛自修室》最快2020年初回歸　官方IG率先公布新角色

Otis（Asa Butterfield飾）與他的好兄弟Eric（Ncuti Gatwa飾）。（《性愛自修室》劇照）

由Laurie Nunn創作的英國青春喜劇《性愛自修室》（Sex Education），故事圍繞一班於Moordale Secondary就讀的中學生，如何面對愛情和性愛的困惑，今年2月於Netflix上架後大受歡迎，首4星期的點播率已超過4000萬人次，人氣強勁，所以Netflix於第一季播出後不久，隨即宣布添食。

相隔大半年後，第二季已於今年9月煞科，近日Netflix以及劇集官方Instagram陸續公開新劇照，上季主要角色，分別由飾演Otis Milburn的Asa Butterfield、飾演Otis母親兼性治療師Dr Jean F. Milburn的Gillian Anderson、飾演Maeve Wiley的Emma Mackey，以及飾演Eric Effiong的Ncuti Gatwa統統有得留低。

而官方IG於周二（19/11）亦搶先公開幾位新角色的照片，分別為飾演天才學生Viv的Chinenye Ezeudu、飾演法裔轉校生Rahim的Sami Outalbali，以及飾演Isaac的George Robinson，他在第二季中的身份，是Maeve Wiley於Caravan Park（該處全部居民都住在露營車裏）的鄰居。

第二季將會出現法裔轉校生Rahim（Sami Outalbali飾）。（《性愛自修室》劇照／instagram.com/sexeducation）

Viv（Chinenye Ezeudu飾）同樣是第二季新角色，是位「愛情零蛋」的天才學生。（《性愛自修室》劇照／instagram.com/sexeducation）

Isaac（George Robinson飾）是Maeve的鄰居。（《性愛自修室》劇照／instagram.com/sexeducation）

Maeve（Emma Mackey飾，圖右）與閨密Aimee（Aimme Lou Wood飾）（《性愛自修室》劇照）

劇迷預測：第二季最快2020年初上架

談到第二季的劇情，將有三條主線，故事承接上季，向來自卑的Otis終於找到女朋友Ola（Patricia Allison飾）之後，他的首要「任務」是急需破處，但同一時間，因為Jackson（Kedar Williams-Stirling飾）刻意破壞而令他與前拍檔Maeve關係惡劣，到底如何收科？但同一時間，向來對於性愛知識需求甚殷的Moordale Secondary竟然爆發性病，多名女學生患有衣原體感染，是否意味Otis與Maeve會再次聯手出動救救同學？而上一季跟Eric觸電的Adam （Connor Swindells飾），在新一季經已轉至軍校就讀，他倆會否突破社會禁忌，拍拖成功，也是劇情焦點。至於新一季的播放時間，暫時沒有確實消息，不過有劇迷說，上一季於2019年2月首播，故此推測第二季最快於2020年年初上架。

上一季跟Eric觸電的Adam （Connor Swindells飾），在新一季經已轉至軍校就讀。（《性愛自修室》劇照）

飾演Otis母親兼性治療師Dr Jean F. Milburn的Gillian Anderson在新一季《性愛自修室》繼續演出。（《性愛自修室》劇照）

Otis與女友Ola Nyman（Patricia Allison飾）跟舊拍檔Meave的三角關係將會成為第二季故事焦點，左邊為決心破處的異形故事作家Lily Iglehart（Tanya Reynolds飾）。（《性愛自修室》劇照）