【潮流日常】湯洛雯自認是懶人極品　但依然堅持呢幾項修線條運動

常言道減肥真係女人嘅終生事業，湯洛雯體質易肥易瘦身型多變，應該特別深感受。靚湯用兩個半月減去十磅，除咗獨門飽肚減肥法，佢都坦言：「我呢啲懶人之中嘅極品，都發覺做運動係必須的﹗」

湯洛雯塊面真係變幻球一樣，時尖時圓（IG：@roxannetong）

靚湯坦言自己好少做運動，呢張都係當年《學是學非》節目所需去打泰拳（影片截圖）

靚湯IG經常都有更新，但一直睇到2014年帖文，都無見過佢分享做運動嘅相片或影片，學佢自己所講：「明白對女人來講做運動真係非常之痛苦，特別係我呢啲懶人之中嘅極品，但係經過今次減肥歷程，我發覺做運動係必須的！你可以調節做運動嘅方法或者時間，譬如話我只係做45分鐘嘅太空漫步或者單車機，因為跑步對我嚟講太傷我膝頭。」

小編好努力轆到2014年靚湯嘅IG都搵唔到有運動照，之前佢同高海寧做高空瑜伽都有點雞手鴨腳（IG：@roxannetong ）

無做開運動試玩空中瑜伽又真係幾大挑戰嘅……（IG：@roxannetong ）

細個嘅時候減肥睇磅數，但真係研究減肥就會知線條先係最緊要，因為肌肉係重過脂肪，但做運動增加肌肉線條靚咗，睇落會更瘦：「除咗帶氧運動之外，我亦都會做一啲短嘅肌肉鍛鍊，例如做50下SIT-UP同幾種唔同嘅平板支撐嚟鍛鍊返身材線條。因為其實都要針對返自己身材嘅問題，例如我想自己對大腿實啲或者PAT PAT可以蹺啲。」

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靚湯好識揀衫會突顯優點遮蓋缺點（IG：@roxannetong）