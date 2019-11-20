【台慶2019】獨特舉咪手法騷吳若希身材　王鎮泉：廢事阻住觀眾

每年全城矚目的台慶大騷《萬千星輝賀台慶》今年改名《珍惜香港發放娛樂TVB 52年》，並由現場直播形式改為播總綵排錄影。雖然錄影當日就沒有安排傳媒採訪，但TVB的《娛樂新聞台》當然例外。日前播出錄影的採訪，面對一眾悉心打扮的性感女藝人，當中的男主播王鎮泉在訪問過程中的舉動就相當窩心，他更可能是世界上最貼心的主持！

王鎮泉在訪問吳若希、連詩雅和林穎彤時，突然一改以往將收音咪放在藝人胸前的動作，反將收音咪放在肩上的位置，由上而下收音進行訪問，沒有遮掩觀眾的視線，將藝人們完美的身材呈現在觀眾眼前，相當貼心！王鎮泉接受《香港01》訪問時就解釋：「係廢事阻住觀眾嘅，因為吳若希就同我講佢特登請咗個跟開港姐體態的Stylist（造型師），就將佢嘅上圍谷得好勁，將個Size升咗一倍，所以今日好有自信，咁我就同佢講要咁樣揸咪喇，唔好阻住！（佢要求你？）唔係，但見佢好開心。」

有鎮泉一定唔會令大家失望！（電視截圖）

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而吳若希在訪問時講道：「今日呢我好認真搵咗一個專門幫港姐打造佢哋身材嘅服裝姐姐幫我擠咗個空間出嚟（好成功呀）Yes！我覺得我今日好有自信，因為都用咗成15分鐘去Ready（準備），今日對我嚟講都算係好有成功感嘅一日！我Double咗一個Cup，原本得A Cup！（真嘢唔好攞出嚟講！）」

吳若希自爆A Cup！（IG/@jinnyng）

吳若希難得騷身材，但似乎有啲高低！（陳順禎攝）

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至於問到面對性感女藝人訪問時會否尷尬，王鎮泉就笑言：「離遠就唔尷尬，但如果訪問講起個胸同身形，隻眼咪盡量唔好向下望，直接望返佢哋隻眼，無論講咩都係望住佢哋隻眼！」

最貼心主持！（IG/@jeoffreywong）

訪問朱晨麗都冇阻觀眾視線！（電視截圖）