【王冠】與菲臘親王結婚72年　英女王勁感激：他是我的精神支柱！

改編自英女王伊利沙伯二世生平的Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown），第三季已於日前上架，跟過往兩季一樣好評如潮。今季劇情主要講述步入中年的英女王，除了描述英女王如何帶領王室去對抗反君主立憲制的首相威爾遜（Harold Wilson），亦刻劃了英女王跟菲臘親王之間的愛情和婚姻關係。適逢11月20日是英女王跟菲臘親王的結婚72周年，不如就翻煲《王冠》，一起重溫兩人跨越72年的愛情故事。

《王冠》是Netflix的王牌劇集，第三季雖然改由Olivia Colman接Claire Foy棒飾演英女王的中年。（Netflix圖片）

英女王跟菲臘親王結婚72載，要一齊走過這麼多個年頭絕不容易。外界經常看到英女王可愛的一面，但要撐起整個王室，同時處理繁重的內外事務，需要長期在高壓下生活，而英女王亦曾經表示靠「背後男人」菲臘親王才能堅持下去：「他是我的力量來源和精神支柱。」

其實英女王早在14歲時已經愛上菲臘親王，兩人在1934年參加婚禮時邂逅，不過到5年後才墜入愛河。在1939年第二次世界大戰前夕，英女王跟菲臘親王在位於Dartmouth的皇家海軍學院（Royal Naval College）見面。身高1.9米的菲臘親王擁有俊朗的外表，有指英女王被對方的風趣幽默迷住了，可惜戰爭爆發後，菲臘親王加入了海軍戰隊，故兩人只能靠書信來往，並在休假時才能見面。 及後，菲臘親王於1953年起開始擔任皇家海軍陸戰隊的名譽總指揮官。

菲臘親王於1953年擔任英國皇家海軍陸戰隊名譽總指揮官。（Twitter圖片）

英女王曾經在信中提到兩人喜愛跳舞，並在倫敦某夜店共舞時譜出戀曲。作為女王背後的男人，出生在希臘的菲臘親王同樣來自王室，是位希臘丹麥王子。父親是希臘國王喬治一世的四子，曾祖父則是丹麥國王克里斯汀九世，而母親是英國維多利亞女王的外曾孫女。可惜1922年希臘時局動盪，父親就被驅逐出希臘，故菲臘親王而時就過着逃亡的生活，及後在德國、法國和英國接受教育。據知，兩人初戀時遭皇室顧問反對，指讓菲臘當親王是個錯誤的選擇，原因是菲臘親王風趣幽默，經常被指經常失言。

為了跟英女王結婚，菲臘親王付出的代價非常大。他放棄了希臘王室的名銜，以釋除不會繼任另一個國家的王位的疑慮，確保英女王不會受任何威脅。此外，更改為繼承母親的姓氏Mountbatten，並以Philip Mountbatten這個平民身分來迎娶伊莉莎白。兩人婚後5年多伊莉莎白才正式成為英女王，當時令有不少規矩都令菲臘親王感難受，每次外出都要站在英女王後面，亦要經常保持距離。儘管外間取笑他「食軟飯」，菲臘親王都謹守崗位，一切以英女王為首。兩人經歷了重重難關才能走過72個年頭，被問到如何維持這麼多年的婚姻，菲臘親王於1997年金婚紀念日曾說過：「寬容是幸福婚姻的必要元素。在順境的時候，寬容或許不太重要，但當逆境來臨，寬容是極為重要的。」