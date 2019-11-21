【晚間看地球】說好的另類晚間玩法呢？　玩幾集又變晒日頭景點

說好的《晚間看地球》呢?

「Do姐」鄭裕玲同農夫嘅《晚間看地球》顧名思義帶觀眾發掘「夜生活」，就連節目簡介亦都係咁寫：「Do姐不止去Shopping，更要發掘每個城市越夜越美麗的另類晚間玩法，去Clubbing、晚間藝術遊、冒險團等，齊齊帶你「夜媽媽」遊世界！」



同馬神喺英國古堡烹飪同實地射擊。

挪威極光、東京近郊Glamping都在夜間進行。不過，去到英國之後，或者係因為當地嘅夜生活並不多，所以無論係古堡烹飪、實地射擊、運河玩直立板（ Paddle Boarding London）、甚至係周三（20日)一集雙層巴士上Fine Dining，都是在日間進行，說好的晚間看地球？似乎應該叫做晚間看電視更為貼切。

食觀光巴士Bustronome途經聖保羅大教堂、倫敦塔、倫敦塔橋、倫敦市政廳、歐洲最高大樓 The Shard、莎士比亞劇場、泰德現代美術館、國會大廈、西敏寺、特拉法加廣場、比卡底里圓環。

講返巴士一集，Do姐同農夫一齊喺雙層巴士上享受fine dining並順道觀光。其實呢部美食觀光巴士Bustronome於2014年已經有，不過只屬巴黎限定。雙層巴士上層有38個座位，有二人到六人座，為防止車子行進時造成餐具與杯具移動，桌子下方裝有磁石，而水杯同酒杯亦會放置喺特製架上。

食觀光巴士下層係咁樣。(Bustronome圖片)

Bustronome分別提供午餐、下午茶及晚餐，所有菜式均可搭配白酒與紅酒，而菜單每六到八週會調整一次。午餐與下午茶全程約二小時、晚餐全程長約三小時。如果好似想Do姐咁嘆世界，午餐收費為65英鎊，晚餐收費為105英鎊(不含酒水）或135英鎊(包一杯香檳，二杯葡萄酒，50cl 礦泉水，咖啡或茶），如果唔想同人迫巴士的話，亦可以5000英鎊(約5萬6百港元)包車，包場的話，同樣最多可容納38人，另外度身訂造菜單、live band、魔術等表演，不過每一樣都錢，就以live band為例，3小時收費600英鎊、魔術3小時收費500英鎊……包車超過3小時的話，每小時以600英鎊起。有錢，真係可以有好多玩法！