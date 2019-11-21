台慶身材忽然起變化 吳若希讚服裝師「神之手」 ：可一不可再

Jinny透露在拍攝《森美旅行團》期間意外弄傷腰部，不過現在傷勢沒有大礙。（梁碧玲攝）

吳若希（Jinny)今日（21/11）出席在無綫電視城舉行的全新一輯節目《森美旅行團》宣傳造勢活動。Jinny直言在日本拍攝兩星期日子相當辛苦：「因為好多拍攝項目都需要體力，咁所以係我想像中捱得比較長時間，但好好彩每次佢哋拍完好辛苦嘅項目，都會畀啲補貼我食餐勁嘅，不過到我留到第7晚嘅時候，咁啱嗰日拍攝瀡滑梯整傷咗條，當我望住我個囡張相真係喊咗出嚟，不過宜家冇乜大礙。」

Jinny都覺得台慶當晚，經過服裝姐姐「神之手」打造的身材相當澎湃，連自己都不敢相信。（梁碧玲攝）

講到日前台慶性感造型身材「忽然」相當出眾，Jinny大讚有乃跟開港姐服裝造型師人稱機機的姐姐伸出「神之手」幫忙先有這個效果：「其實唔知點解自從生完B餵完人奶之後，應該會波濤洶湧，但我又唔係，反而係降咗Cup由B降到去A，嗰晚姐姐佢將我條裙拉高到我個頭上遮住咗我塊面，跟住佢對妙手喺我個胸度係咁撥，我好肯定咁話當晚我係好有自信嘅，身材又好澎湃嘅，當晚我確實係升咗一個A嘅Double ，不過真係可一不可再，哈哈，因為我都好驚嚇親人，因為真係好澎湃！」