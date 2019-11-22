奇洛李維斯驚傳明年迎娶女友　婚禮由影后珊迪娜布洛幫手籌辦？

55歲的荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）剛剛於本月初同46歲的藝術家女友Alexandra Grant十指緊扣現身在洛杉磯舉辦的LACMA Art + Film Gala紅地氈，罕有高調認愛。未夠一個月，近日又驚爆他已向女友求婚，在網絡引起熱議。

根據八卦雜誌《OK!》美國版報道，有知情人士透露，大約一個月前，奇洛李維斯與Alexandra Grant在家中享用意大利燭光晚餐，配上Frank Sinatra的音樂，氣氛唯美浪漫，其後他便向Alexandra Grant求婚，並附上價值20萬美元（約156萬港元）的古典戒指，當時女方震驚又開心，隨即也欣然接受。

外媒報道奇洛李維斯將同女友舉行秘密婚禮。（OK Magazine）

報道還指出，奇洛李維斯與Alexandra Grant計劃明年春天在馬里布舉辦一場簡單又浪漫的秘密婚禮，只邀請大約70位賓客參加，符合奇洛李維斯的低調作風，而好友珊迪娜布洛（Sandra Bullock）還將為他舉行訂婚Party以及籌辦婚禮。

奧斯卡影后珊迪娜布洛與奇洛李維斯相識多年，兩人關係甚篤。（GettyImages）

不過，美國專門「核實名人報道真實性」的網站Gossip Cop卻對《OK!》的報道提出質疑，表示奇洛李維斯與Alexandra Grant這段戀情尚未得到證實，當事人方面亦沒有做出任何回應，或者兩人只是非常親密的朋友同合作關係，一切都有待確認，但能夠肯定的是，馬里布的婚禮沒有在籌備中，有知情人士告知，《OK!》的這篇文章純屬捏造，關於訂婚的說法都是假的。

Gossip Cop否認《OK!》對奇洛李維斯訂婚的相關報道。（Gossip Cop截圖）

奇洛李維斯由1984年出道至今，35年來一直神秘低調。最廣為人知的是戀情要數1998年與女演員Jennifer Syme拍拖，在1999年，女友誕下兩人的愛女，卻不幸是死胎，2年後Jennifer Syme又遭遇車禍身亡，接二連三的悲劇對奇洛李維斯造成嚴重打擊，至此之後，他一直形單影隻，直到11月初與Alexandra Grant十指緊扣現身，才被認作他正式宣布戀情，結束18年單身。

兩人在LACMA Art + Film Gala紅地氈上十指緊扣，全程沒有鬆開。（GettyImages）

Alexandra Grant 是一位藝術家，有着一頭銀髮，與奇洛李維斯2011年在一個Party上相識，兩人是多年好友，她曾為奇洛李維斯的兩本書籍《Ode to Happiness》和《Shadows》製作插畫，不少藝術廊都有她的作品，而且同男友一樣都致力於慈善公益活動，無論外形定內在都非常相襯。而能夠走出情感的陰霾，外界也為奇洛李維斯感到開心，寄予祝福。