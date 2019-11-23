楊冪旗下男星劉芮麟坦承約炮女網友　露骨聊天內容曝光：我X大

楊冪公司旗下男星劉芮麟高大靚仔，曾出演《三生三世十里桃花》、《烈火如歌》等大熱劇集，深受粉絲喜愛。昨日（22日），他被爆與女網友私下聊露骨話題，聊天內容在網絡瘋傳，掀起波瀾。

劉芮麟是楊冪公司「嘉行傳媒」旗下藝人，出生於1990年，入行8年，最令香港觀眾熟悉的作品，要數劇集《三生三世十里桃花》中「子闌」一角，與《烈火如歌》中的「玉自寒」。（微博@劉芮麟Wayne）

事緣劉芮麟在微博私信該女網友，要其聯絡方式，對方也隨口答應，並附上WeChat帳號，隨即兩人便開始聊天。

劉芮麟在微博向該網友絲要WeChat帳號，但兩人已於11月14日終止對話，劉芮麟在刪除她之後，該女網友還曾在微博私信質問對方為什麼刪除聯繫方式。（微博@會火）

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事後，劉芮麟也即刻在微博承認事件，並向大眾以及當事人道歉，他坦言10月初結束了上一段感情，一直未調整好情緒，頭腦也很混亂，因此做出了非常不適當的行為，承諾會好好反省，今後更加謹言慎行，處理好自己的私生活。

劉芮麟道歉全文。（微博截圖）

對於這件事，眾人意見不一，有網友表示：「明星不能約粉絲，我覺得這是必須要做到的」、「又是一個渣男」、「尺度有點大，好歹也是個明星，怎麼能這樣呢」，但也有網友認為劉芮麟很坦然，而且約炮是你情我願，他沒有做傷害對方的事：「我覺得說得很直白了，也沒騙人啊」、「不約的話人家把她刪了，也一直很尊重很禮貌不是挺好的嘛，幹嘛又回去找他呢」、「有一說一，這也不是什麼出軌劈腿，都是私人感情問題，也沒必要這麼群起攻之」等，還有網友指責女網友純粹想紅，「女生被刪除後處於報復心理曝光出來的吧，聊天很多尺度大的部份，但誰知道這個女生沒有發的部份同劉芮麟說了什麼」。

大部分網友都認為劉芮麟雖有不妥，但當女網友無意約見，他也沒有再繼續糾纏，並即刻刪除對方。只不過因為是公眾人物，才會被大家指責。（微博@劉芮麟Wayne）

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這位女網友隨即也被網友起底，她是一位運動網紅，時常在微博分享生活照以及健身照，但現在健身的照片已經全部消失。不少網友都在她的微博下留言，指她欲擒故縱，擺明想炒作自己，她也毫不客氣地與大家掀起罵戰，稱「想火的方式有很多種，我給自己惹一身的做法，就是讓大家理智看待鏡頭面前 的人，別盲目追。」

該女網友回應稱不想大家盲目追星。（微博截圖）

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