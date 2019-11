【王冠】英女王曾指丈夫是精神支柱　結婚多年分房瞓人前扮恩愛？

Netflix王牌劇集《王冠》(The Crown)第三季已於日前11月17日上架,而剛剛過去的20日亦是英女王跟王夫菲臘親王的結婚72周年,趁着這個值得慶祝的日子,連帶劇集的收看人數亦有升幅。同時,連日來外國傳媒亦報道了有很多跟王室相關的新聞,更大爆英女王跟菲臘親王結婚這麼多年來,原來一直都是分房瞓,難免令大家聯想兩人是否人前恩愛人後冷淡。

《The Crown》第三季,已在Netflix上架。(Netflix圖片)

劇集《王冠》(The Crown)根據英女王的生平來改編,第三季主要講述英女王步入中年,並由英國國寶級影后Olivia Colman來接Claire Foy棒。過去兩季劇集亦能高度還原英女王及王室中的大小事件,據知連英女王本人都喜歡看此劇。對於婚後分房瞓,其實早兩年已經傳出過,不過一直都沒有確實證據。早前就有外國傳媒報道,菲臘親王的表妹Lady Pamela Hicks曾向英女王傳記《Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch》的作者Sally Bedell Smith,確認這個事實。

貴族傳統分房瞓 為免影響睡眠質素

英女王跟菲臘親王婚後就搬進Clarence House,入住的不是大眾所想像的超華麗套房,而是雙連房間。Clarence House其實連接着西敏寺的St. James's Palace,鄰近倫敦白金漢宮,亦曾是皇太后的住所。Lady Pamela Hicks向Smith透露英國的貴族都會分床瞓,部分亦會分房瞓,所以英女王跟菲臘親王都擁有獨立臥室,亦是一貫作法:「相信你也不希望有人會因為鼻鼾聲,或者踢腿的睡姿影響睡眠質素。到你想共享房間的時候,有得選擇不是很好嗎?」相信是因為英女王國事繁重,日理萬機,睡眠質素受影響的話絕不是好事,所以其實這個作法並不是英女王跟王夫感情出現問題。

英女王曾經公開表示,如果沒有「背後男人」菲臘親王支持,很難堅持下去:「他是我的力量來源和精神支柱。」事實上,兩人經歷72年婚姻除了互相依靠,亦有另一秘技,就是不少得幽默感。專門報導王室新聞的BBC記者Jennie Bond曾表示英女王跟菲臘親王能夠慶祝婚姻70周年紀念,相伴相隨、友誼和共同經歷這三大元素,缺一不可:「能一起這麼多年,最重要是他們可以一起開玩笑。」難怪,在出席大部分公開場合或活動,只要菲臘親王在場,英女王必定會開心大笑。