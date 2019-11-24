【王冠】英女王曾指丈夫是精神支柱　結婚多年分房瞓人前扮恩愛？

Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）第三季已於日前11月17日上架，而剛剛過去的20日亦是英女王跟王夫菲臘親王的結婚72周年，趁着這個值得慶祝的日子，連帶劇集的收看人數亦有升幅。同時，連日來外國傳媒亦報道了有很多跟王室相關的新聞，更大爆英女王跟菲臘親王結婚這麼多年來，原來一直都是分房瞓，難免令大家聯想兩人是否人前恩愛人後冷淡。

《The Crown》第三季，已在Netflix上架。（Netflix圖片）

劇集《王冠》（The Crown）根據英女王的生平來改編，第三季主要講述英女王步入中年，並由英國國寶級影后Olivia Colman來接Claire Foy棒。過去兩季劇集亦能高度還原英女王及王室中的大小事件，據知連英女王本人都喜歡看此劇。對於婚後分房瞓，其實早兩年已經傳出過，不過一直都沒有確實證據。早前就有外國傳媒報道，菲臘親王的表妹Lady Pamela Hicks曾向英女王傳記《Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch》的作者Sally Bedell Smith，確認這個事實。

貴族傳統分房瞓 為免影響睡眠質素

英女王跟菲臘親王婚後就搬進Clarence House，入住的不是大眾所想像的超華麗套房，而是雙連房間。Clarence House其實連接着西敏寺的St. James's Palace，鄰近倫敦白金漢宮，亦曾是皇太后的住所。Lady Pamela Hicks向Smith透露英國的貴族都會分床瞓，部分亦會分房瞓，所以英女王跟菲臘親王都擁有獨立臥室，亦是一貫作法：「相信你也不希望有人會因為鼻鼾聲，或者踢腿的睡姿影響睡眠質素。到你想共享房間的時候，有得選擇不是很好嗎？」相信是因為英女王國事繁重，日理萬機，睡眠質素受影響的話絕不是好事，所以其實這個作法並不是英女王跟王夫感情出現問題。

英女王曾經公開表示，如果沒有「背後男人」菲臘親王支持，很難堅持下去：「他是我的力量來源和精神支柱。」事實上，兩人經歷72年婚姻除了互相依靠，亦有另一秘技，就是不少得幽默感。專門報導王室新聞的BBC記者Jennie Bond曾表示英女王跟菲臘親王能夠慶祝婚姻70周年紀念，相伴相隨、友誼和共同經歷這三大元素，缺一不可：「能一起這麼多年，最重要是他們可以一起開玩笑。」難怪，在出席大部分公開場合或活動，只要菲臘親王在場，英女王必定會開心大笑。