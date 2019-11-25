【潮流日常】一字尾已OUT！　昆凌、Cara Delevingne羽毛眉受追捧

美妝潮流經常變幻莫測，單單是眉形上的轉變，就能將整個人的氣質改變！英國名模Cara Delevingne一向以有個性見稱，她的招牌「羽毛眉毛」不單成為歐美新趨勢，亦受不少亞洲女性追捧，以往流行的「一字尾」、「新月眉」及「星尾眉」等等已經被OUT！

「羽毛眉毛」是英國名模Cara Delevingne的象徵。（Getty Images）

貴為「天王嫂」的昆凌一向氣質出眾，高貴得來亦充滿甜美氣息。而以往她的妝容都比較簡單利落，自然的眉毛突顯她溫柔似水的一面。不過近日昆凌多次以破格造型亮相，不但嘗試超短眉上齊蔭及超浮誇捲髮造型之外，她亦嘗試歐美大熱「羽毛眉毛」，濃密的眉毛既型格又隨性，氣場馬上變得強勁。再配合她充滿混血感十足的深邃五官，乍看就像外國超模一樣！

昆凌嘗試歐美大熱「羽毛眉毛」，氣場馬上變得強勁。（Instagram：@hannah_quinlivan）

昆凌完美駕馭超浮誇捲髮造型。（Instagram：@hannah_quinlivan）

她在Instagram坦言生小朋友後有了當媽媽的包袱令自己變得焦躁不安，而不完美才是完美的真實：「後來領悟不要給自己限制框架，要過得開心，不要因為自己是媽媽就有太大包袱，可以跳脫出框架做自己。」

以往她的妝容都比較簡單利落，自然的眉毛突顯她溫柔似水的一面。（Instagram：@hannah_quinlivan）

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