【多圖】澤尻英龍華18歲迷上大麻性愛？　日媒指將有另一巨星被捕

澤尻英龍華（沢尻エリカ）日前涉毒被警方拘捕，其扣留期原定今日（26/11）屆滿，可是東京地方裁判所宣布將之延長十日，令她最快要到12月6日才能夠保釋。澤尻被捕一事，對明年1月5日首播的NHK大河劇《麒麟來了》（麒麟がくる）影響甚大，除了川口春奈須急急頂上其角色重拍所有澤尻所有戲份外，劇集亦需要押後兩星期才能正式出街。

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川口春奈「執二攤」在大河劇《麒麟來了》飾演織田信長之妻「濃姬」角色，接替被劇組飛起的澤尻英龍華。（Instagram/@haruna_kawaguchi_official）

澤尻英龍華近日「吸毒史」亦愈揭愈多，有日本傳媒引述一名已退出幕前多年的模特兒爆料，指澤尻在18歲時已經吸食大麻上癮，之後又搭上人氣偶像男星X，更在寓所大搞毒品派對。該名模特兒又指澤尻與男星X在派對後留下寓所搞「大麻性愛」，最親密時一星期見足四次，直到澤尻憑《一公升眼淚》彈起後，兩人才慢慢疏遠。

另外，據日本傳媒《Friday Digital》報道，一名無論是劇集和電影皆為「主演級」的女星Y最近也被警方列為調查目標，隨時澤尻後塵，由於她比澤尻英龍華高Level得多，因此她若被捕對藝能界有巨大影響。報道亦指這位女星在2008年開始吸毒，但她從不染指MDMA，而是慣性吸食可卡因，又指為迎接2020年東京奧運，警方積極將牽涉非法藥物的罪行連根拔起，估計年末前後更有更多涉毒藝人被捕。

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