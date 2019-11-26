【潮流日常】林泳淘打造文青味　四眼妹可愛感提升：鍾意大鏡片

潮流唔單止係衣著，由頭到腳髮型飾物到眼鏡都可以改變成個造型嘅氣質。以前四眼妹被認為係唔識打扮，但近年興起「眼鏡娘」一詞，戴眼鏡戴得好睇一樣可以被追捧，林泳淘就係其中一個。睇佢IG有唔少戴眼鏡嘅相片，佢接受《香港01》訪問時就分享揀眼鏡心得：「我比較嘅眼鏡。」

林泳淘IG最新上載著住黑色透視裝戴圓型太陽眼鏡嘅照片（IG：@wingt）

上星期泳淘同歐錦棠合照，戴上另一副太陽眼鏡，屋企都有唔少收藏品（IG：@wingt）

Wingto呢日分享兩張型格靚相，著上黑色透視裝戴上太陽眼鏡，襯到絕一絕，回眸一刻殺死人﹗不過佢接受訪問時就話：「其實我係近視妹，四百幾度近視，百幾度散光，應該屋企近視眼鏡多過太陽眼鏡。」

一副靚嘅太陽眼鏡襯泳裝又別有一番味道。（IG：@wingt）

上網搜尋「林泳淘 眼鏡」，有連登巴打cap低唔少佢以前四眼出鏡嘅圖，wingto話嗰排皮膚敏感所以先四眼出鏡。（影片截圖）

睇返Wingto嘅IG又的確不時戴眼鏡現身，仲好似特別偏愛圓圓地嘅鏡框：「其實唔同形狀眼鏡我都有，不過通常鏡片偏大，因為可以遮下塊面顯得無咁大哈哈哈﹗平時戴眼鏡會素顏唔化妝，不過最近去配眼鏡舖頭啲人教我，如果戴潮款少少化返淡妝會好睇啲，因為大家會聚焦喺眼，化少少妝會精神啲。」

Wingto笑言自己其實唔係為襯衫，而係真正近視四眼妹。（林泳淘提供）

Wingto話戴眼鏡時化返少少妝睇落會更精神。（林泳淘提供）

就同衣物髮型一樣，眼鏡一樣每季有唔同潮流，Wingto就話：「我覺得粗框係早幾年興啲，依家潮流趨勢應該比較興金屬框有復古味道嘅眼鏡，少少文青feel舒服感覺，好似化妝咁都無以前咁大濃妝，自然風一啲。」

金屬圓框眼鏡，文青少女味即刻出晒嚟（IG：@wingt）

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