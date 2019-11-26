內地網紅宇芽遭前男友家暴　捏頸撞牆雙腿頓失知覺

內地網紅宇芽YUYAMIKA於微博上載被男友家暴嘅影片。

內地網紅「仿妝」（模仿化妝）博主「宇芽YUYAMIKA」昨日在個人微博發文：我被家暴了，過去的半年我彷佛活在噩夢裡，關於家暴的這一切，我必須說出來！喺宇芽上載的影片中，其中一段是升降機閉路電視畫面：一名女子被一名男子強行拖出升降機，女子雖然極力反抗及掙扎，但最終都不及男子力大，被拖出升降機。影片上載短短數小時，已有4百多萬轉發及3百多萬個留言。

強姦定係家暴?

宇芽在影片中哭訴，她被強行拖出升降機後，男友用力掐她頸，令她有窒息感覺，她又被抓頭使勁往牆上撞，不停辱罵，接著又被男友抓住肩膀用力往地上一摔，尾椎著地，雙腿頓時失去知覺。



施暴賤男為44歲嘅光偉正。

宇芽去年1月與男友相識，對方為44歲嘅繪本家光偉正，一共離過三次婚，而喺宇芽影片中，光偉正兩位前妻亦有現身，指曾遭光偉正家暴、出軌等惡行。宇芽表示同光偉正拍拖後，不停被對方洗腦，並要遵循對方所有要求，而喺財政上亦幾乎有求必應。試過戶口只得252人仔嘅情況下，亦要轉賬給對方。「曾經的一次又一次挨打，我都心軟原諒了他。而一周之後，不僅是言語辱罵，他又再次對我進行更嚴重的毆打，發微信用死恐嚇我。」

最後一次被家暴後，賤男打電話叫朋友接走宇芽，友人現身影片時表示非常震驚。

家暴影片曝光後，賤男即時將個人微博嘅評論關閉，並將簽名改為「目中無人 無法無天」，朋友圈簽名則改成「關你們P事」，毫無悔改之意。有網民擔心宇芽會遭到報復。而宇芽嘅公司今日亦發聲明表示警察已介入調查，並指宇芽所發的都是事實，並非借此炒作。

家暴完仲可以咁大口氣……

宇芽上載多張截圖,包括轉賬、對話內容